цей матеріал доступний українською

Был под наркотиками и с COVID-19: появились результаты вскрытия убитого в США Джорджа Флойда

10:10, 04 июня 2020
Мир
548 0
REUTERS

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин.

Читайте такжеУбийство Джорджа Флойда: еще трем полицейским предъявили обвинения

В официальном заключении они написали, что, скорее всего, заболевание протекало у Флойда без симптомов.

Врачи также обнаружили в организме погибшего наркотические вещества. Предположительно, это были каннабиноиды, амфетамин и фентанил.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов

После случившегося в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter