Был под наркотиками и с COVID-19: появились результаты вскрытия убитого в США Джорджа Флойда

Заболевание COVID-19 у задушенного полицейскими Джорджа Флойда протекало без симптомов.

Чернокожий Джордж Флойд, который погиб после задержания полицейскими, был заражен коронавирусом.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин.

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В официальном заключении они написали, что, скорее всего, заболевание протекало у Флойда без симптомов.

Врачи также обнаружили в организме погибшего наркотические вещества. Предположительно, это были каннабиноиды, амфетамин и фентанил.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов

После случившегося в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.

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