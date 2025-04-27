По прогнозу, 25% мирового рынка труда будет автоматизировано.

Из-за искусственного интеллекта работу потеряют примерно 300 миллионов человек. К такому выводу пришли в Goldman Sachs, сообщает Forbes.

Согласно прогнозу, 25% мирового рынка труда будет автоматизировано. В то же время, как отметили эксперты, ИИ меньше всего угрожает трудоемким профессиям, таким как строители, монтажники и сотрудники в сфере обслуживания.

По прогнозу министра финансов США Скотт Бессента, ИИ может повысить конкурентоспособность Америки. К 2040 году искусственный интеллект, скорее всего, автоматизирует или преобразует 50-60% рабочих мест, а полное его доминирование (80% и выше) станет возможным к 2050 году, если будут вноситься постоянные инновации.

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Эксперты считают, что некоторые рабочие места прекратят существование из-за развития ИИ. Под удар попадут люди, которые занимаются вводом данных, планированием и обслуживанием клиентов. Их, как отмечают эксперты, уже вытесняют инструменты ИИ, такие как чат-боты и роботизированная автоматизация процессов.

Институт исследований государственной политики в 2024 году пришел к выводу, что 60% административных задач поддаются автоматизации. Ларри Финк, генеральный директор Black Rock, отметил, что его компания оптимизирует функции бэк-офиса с помощью ИИ, сокращая расходы. Эти роли, требующие повторяющейся обработки данных, в ближайшем будущем устареют, поскольку точность ИИ улучшаются.

Также отмечено, что искусственный интеллект уже может заниматься бухгалтерским учетом, финансовым моделированием и базовым анализом данных, поскольку ИИ может обрабатывать цифры и генерировать отчеты быстрее, чем люди.

По прогнозу Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan Chase, к 2030 году 20% аналитических ролей в банковской сфере окажутся под угрозой.

Помимо прочего, работа помощника юриста, составление контрактов и юридические исследования также может выполняться такими инструментами ИИ, как Harvey и CoCounsel. Они автоматизируют анализ документов с точностью 90%. Макроинвестор и основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио предупредил, что искусственный интеллект способен анализировать огромные наборы данных, что ставит под угрозу роли, связанные с исследованиями, в академической среде и консалтинге.

Также предполагается, что к 2035 году могут быть автоматизированы 30% рабочих мест в сфере СМИ. По прогнозу, контент, созданный ИИ, вскоре будет доминировать в рекламе, хотя человеческое творчество в повествовании и высоком искусстве сохранится дольше, задерживая полную автоматизацию.

В свою очередь, в отчете Всемирного экономического форума отмечается, что к 2040 году 40% задач в сфере программирования можно будет автоматизировать, хотя сложные инновации, такие как прорывные исследования и разработки, будут дольше оставаться под контролем человека.

Также ИИ может нанести удар по медицинской сфере. Согласно результатам исследования Lancet, 25% медицинских административных задач могут исчезнуть к 2035 году, однако уход за пациентами будет требовать человеческого доверия. В сфере образования, как пишут журналисты, лишь 10% задач будет автоматизировано к 2040 году.

Кого может заменить ИИ

Как писал УНИАН, ранее стало известно, кого в первую очередь заменит ИИ в ближайшие 5 лет. Был представлен список из 11 профессий.

Он оказался довольно обширным, однако не в каждой профессии, которая потенциально может пострадать из-за искусственного интеллекта, люди не будут нужны совсем.

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