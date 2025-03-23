Узнайте, какие собаки имеют самую большую продолжительность жизни, а кто живет в среднем лишь 4 года.

Любители животных постоянно спорят о том, какие породы собак не пахнут и не линяют, имеют красивый внешний вид или покладистый характер. Но самая большая радость для каждого собачника - это долгая и счастливая жизнь своего пушистого друга. Некоторые породы отличаются долголетием и могут разделить с хозяином не один десяток лет.

Мы разобрались, какие собаки живут дольше всего. По данным исследователей 8 пород склонны к долголетию, если правильно за ними ухаживать.

Какие собаки живут дольше всех

Продолжительность жизни собак по породам опубликовало издание Express. Исследователи изучили базу данных британских собак-компаньонов и назвали разновидности с самой большой средней продолжительностью жизни. 8 пород в среднем живут более 11 лет, а одна - менее 5 лет. Беспородные животные в исследовании не учитывались.

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Важно отметить, что речь идет именно о средней, а не максимальной продолжительности жизни. Это означает, что были собаки, которые прожили гораздо больше или меньше указанного возраста. Также стоит помнить, что большинство животных умирают от несчастных случаев и болезней, а не от старости.

Джек-рассел-терьер

Энергичные и непоседливые терьеры живут в среднем 12,72 года, что по мнению исследователей делает их самой долгоживущей породой собак в мире. Джек-расселы крайне активные и игривые, выносливые и умные. Именно к этой породе принадлежит знаменитый сапер пес Патрон.

Йоркширский терьер

Второе место в рейтинге долгожителей заняли крошечные йорки - живут в среднем 12,54 года. Не смотря на маленький размер, они обладают смелостью и решимостью. Собачники ценят их за компактный размер, любящий характер и крепкое здоровье.

Бордер-колли

Это самая умная порода собак в мире. В интеллекте и способностях к обучению бордер-колли нет равных. Послушность, активный образ жизни, крепкое здоровье обеспечивают им продолжительность жизни в среднем 12,10 лет.

Спрингер-спаниель

На четвертом месте списка долгожителей - британская порода охотничьих собак, которых используют для вспугивания и подноски дичи. Также может служить как служебный пес. Живет в среднем 11,92 года.

Лабрадор-ретривер

Самая популярная в мире порода собак может похвастаться продолжительностью жизни в среднем 11,77 лет. Лабрадоры умные и послушные, благодаря чему их используют и как компаньонов, и как служебных или поводырей.

Стаффордширский бультерьер

Хотя эти собаки кажутся грозными внешне, на самом деле они относятся к компаньонам и очень ласковые, особенно к детям. Порода живет в среднем 11,33 лет.

Кокер-спаниель

Ещё один спаниель в списке самых долгоживущих собак живет около 11,31 года. Изначально выведенная для помощи в охоте, эта порода сейчас популярна как компаньон. Кокеры активные и непоседливые, а ещё умеют добиваться своего.

Ши-тцу

Последняя в рейтинге - небольшая декоративная собака родом из Тибета. Ши-тцу живет около 11,05 лет и является удивительно крепкой, чего не скажешь по их игрушечному внешнему виду. Этот пес крайне привязан к хозяевам и не выносит одиночество.

Также довольно долгой жизнью отличаются кавалер кинг чарльз спаниели, немецкие овчарки, боксеры и бигли. Меньше всех, по результатам исследования, живут мопсы, американские, английские бульдоги (около 7 лет) и французские бульдоги (около 4,5 лет). Перечисленные собаки из-за сплюснутой морды склонны к проблемам с дыханием и имеют слабое сердце.

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