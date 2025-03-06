Некоторые питомцы совершенно не имеют неприятного запаха.

Если вы хотите завести домашнего любимца, чтобы он был рядом с вами и в горе, и в радости, то стоит подходить к этому вопросу ответственно. У каждого человека есть свои пожелания к тому, каким должен быть питомец. Если вам нужны собаки, которые не пахнут и не линяют, - выбирайте из перечня далее.

Правда ли, что собаки с волосами не пахнут

Строго говоря, не у всех собак есть тот самый неприятный запах. Животное может источать неприятный аромат, если шерсть влажная, но есть породы собак без запаха вообще, к ним относятся:

собаки без шерсти - например, китайская хохлатая;

собаки без подшерстка - некоторые виды терьеров;

собаки с волосами и без подшерстка - йоркширские терьеры или ши-тцу.

Преимущество таких животных как раз в отсутствии запаха и большого количества шерсти, но за длинноволосой собачкой нужен тщательный уход.

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Породы собак для квартиры без запаха

Прежде всего стоит понимать, что не пахнут собаки без подшерстка. Именно он часто становится причиной неприятного запаха. Кроме того, шерсть, которую "роняет" собака, рано или поздно все равно окажется в кофе или супе, как бы вы ни убирали в квартире. Для аллергиков линяющие и пахнущие собаки - это запрещенный вариант, они могут спровоцировать приступ болезни.

Породы собак без запаха псины для городской квартиры разные, их много, не одна и даже не пять. Вы можете ознакомиться со списком ниже, чтобы выбрать из предложенных вариантов наиболее приемлемый.

Терьер

Разные виды терьеров, например, йоркширский, может стать отличным вариантом. Эта порода вообще считается чуть ли не гипоаллергенной, к тому же, вы можете дополнительно защитить себя от возможных проблем. Купайте терьера два раза в неделю, ежедневно делайте влажную уборку, не трогайте лицо, если играли с собакой или гладили ее.

Ши-тцу

Такую породу называют императорской, потому что она была выведена в Китае и изначально расценивалась, как собака для знати. У ши-тцу длинные волосы, а вместо подшерстка пух, никакой аллергии или шерсти не будет в квартире. Однако за такой "гривой" придется хорошо ухаживать - регулярно мыть, расчесывать и стричь.

Китайская хохлатая

Интересно, что собака этой породы гордо носит свою шерсть только на хвосте и на голове, кроме гривы и "кисточки" сзади, нигде никакой растительности нет. Тело или покрыто легким пушком, или совершенно голое. Это значит, что ни шерсти, ни запаха от собаки не будет, но за обнаженным телом животного придется ухаживать. Часто на туловище у "хохлатки" появляются прыщи и угри - их придется выдавливать. Летом собаку нужно мазать солнцезащитным кремом, зимой - тепло одевать.

Померанский шпиц

Еще одна порода, которую смело можно заводить в квартире. Неприятного запаха от него не будет, но за шерстью придется следить. Чем чаще вы будете вычесывать собаку - тем меньше придется убирать в доме. После каждой прогулки шпица придется купать в теплой воде, а раз в 2 недели тщательно мыть с шампунем и пользоваться пуходеркой. Собака и сама поможет вам - животные этой породы регулярно вылизываются, убирая все неприятные запахи с тела.

Той-пудель

Пятый вариант, который точно понравится человеку с большим сердцем - милый и плюшевый той-пудель. Это собаки с волосами, а не с шерстью, а кожа их выделяет слишком мало кожного сала, чтобы спровоцировать аллергию. Ухаживать за той-пуделем нетрудно, вам нужно лишь постоянно стричь собаку и 2-3 раза в месяц купать с шампунем. Если придерживаться этих правил, никакой аллергии и шерсти не заметите.

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