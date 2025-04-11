Употребление алкоголя бывает умеренным или постоянным, но вред для здоровья наносится в любом из случаев.

Алкоголь - тот продукт, которые многие могут использовать в ходе своего отдыха. Люди так пытаются расслабиться и добиться более непринужденной обстановки. Но как часто мы задумываемся о том, как спиртное влияет на наш организм — в момент его употребления и в долгосрочной перспективе?

Хотя бокал вина или пива может показаться безобидным, понимание воздействия алкоголя на здоровье имеет решающее значение, пишет The Independent. Эти последствия могут отличаться в зависимости от того, пьёте ли вы время от времени или регулярно и в больших количествах.

Если вы замечаете, что алкоголь стал сказываться на вашем самочувствии, возможно, пришло время задуматься о сокращении потребления или обратиться за советом. Вот как алкоголь влияет на ваше здоровье.

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Мозг

Употребление алкоголя влияет на пути и нейромедиаторы в мозге, что может вызывать изменения настроения, поведения, памяти и координации движений.

"Интересно, что нейромедиаторы работают противоположным образом — алкоголь может одновременно вызывать чувство спокойствия и расслабления, но и действовать как стимулятор, снижая уровень внимательности. Однако длительное употребление алкоголя может привести к накоплению токсинов в мозге и плохому усвоению некоторых витаминов и минералов, таких как магний и тиамин", — объясняет старший терапевт и специалист по оценке здоровья в Nuffield Health Ким Голдин.

Сердце

Алкоголь также влияет на сердце и кровеносную систему, повышая давление, ослабляя сердечную мышцу и нарушая сердечный ритм. Со временем это может привести к таким серьёзным проблемам, как сердечная недостаточность, инсульт, гипертония и кардиомиопатия — заболевание сердечной мышцы.

Алкоголь также увеличивает риск ожирения и сахарного диабета 2 типа. В сочетании с высоким давлением это ещё больше повышает риск заболеваний сердца и инсульта.

Желудок и пищеварительная система

Алкоголь может вызывать гастрит (воспаление слизистой желудка из-за повышенной выработки кислоты, вызывающее тошноту и дискомфорт).

"Также может увеличиваться вероятность вздутия, диареи и запоров. При длительном употреблении алкоголя возможны более серьёзные последствия — панкреатит, а также повышается риск развития рака желудка и кишечника", — отмечает доктор Дональд Грант, терапевт и медицинский консультант The Independent Pharmacy.

Печень

Во время употребления алкоголя печень может воспаляться или обезвоживаться, что усиливает симптомы похмелья на следующий день.

Однако наиболее тяжёлые последствия возникают при длительном злоупотреблении алкоголем. Это может привести к гепатиту, фиброзу и даже раку печени. С увеличением потребления риск опасных состояний растёт. В крайнем случае печень может полностью отказать.

Иммунная система

Под действием алкоголя способность организма бороться с инфекциями снижается — уменьшается выработка лейкоцитов.

Это означает, что во время или после употребления алкоголя вы становитесь более уязвимыми к болезням.

Долгосрочное потребление алкоголя может привести к хроническому воспалению и увеличению риска некоторых инфекций, например, респираторных заболеваний, таких как пневмония.

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