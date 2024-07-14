Эти собаки счастливы, когда сидят на коленях своего хозяина.

Если вы хотите завести собаку, которая будет преданным и любящим домашним любимцем и сможет лежать с вами на диване и обниматься всю ночь, то есть определенные породы, которых вы можете поставить на первое место в своем списке желаний. Портал The Scotsmen назвал 11 самых ласковых пород собак согласно данным Американского кинологического клуба.

1. Лабрадор ретривер

Для людей, которые имели лабрадора ретривера, не является неожиданностью, что они занимают первое место в этом списке. Они очень милые, ласковые и преданные.

2. Боксер

Иногда боксеры могут выглядеть немного сварливыми, но они известны тем, что создают чрезвычайно глубокие и прочные связи со своей семьей. Они требуют больше внимания и ласки, чем другие собаки, но отдают это в десять раз больше.

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3. Такса

Если у вас есть такса, вы можете не сомневаться, что вы ее любимый человек в мире. Они с удовольствием будут часами спать у вас на коленях или на спине, наслаждаясь щекотанием животика.

4. Ши-цу

Ши-цу - это собака с королевскими корнями, которая впервые была выведена для охраны дворца императора Китая. На самом деле вскоре они стали любимыми собаками-компаньонами членов королевского двора, проводя больше времени на коленях своих хозяев.

5. Борзая

Эта порода собак прежде всего известна своей скоростью. Однако, когда они не бегают по парку, они очень нежные и ласковые и охотно проведут время в ваших объятиях.

6. Золотистый ретривер

Так же как и их двоюродные братья-лабрадоры, золотистый ретривер живет, чтобы любить людей, образуя особенно крепкие и ласковые связи с ними.

7. Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Преданный и ласковый спаниель - это еще одна собака, которая будет следовать за вами по дому и охотно проведет время у вас на коленях.

8. Джек Рассел терьер

Джек Рассел будет демонстрировать свою глубокую привязанность к своим владельцам тремя различными способами: старательно следовать за ними, постоянно будет прижиматься, когда это возможно, и защищать, когда речь заходит о незнакомцах.

9. Бишон фризе

Любимое место этих собак - у вас на коленях. Они также любят сворачиваться калачиком на краю вашей кровати. Их милый характер означает, что они гарантированно хорошо ладят почти с кем угодно, но сохранят особое количество любви к своей семье.

10. Ньюфаундленд

Ньюфаундленд - нежные великаны. Хотя и они требуют много упражнений, но в конце долгой прогулки они не любят ничего другого, как свернуться калачиком возле своего владельца. Они также невероятно любят детей.

11. Мопс

Нет ничего, что нравится мопсу больше, чем когда он сидит на коленях своего хозяина, проводя часы, когда его радостно поглаживают. Они также будут следовать за вами, как тень, куда бы вы ни шли.

Ранее УНИАН писал о 9 породах собак, которые идеально подойдут для начинающего владельца. Среди них пудели, боксеры и не только.

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