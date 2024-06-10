Хумус стимулирует стабильный уровень сахара в крови, улучшает здоровье сердца и не только.

Правильное питание является критически важным для организма, которое может повлиять на здоровье и даже внешний вид. Среди блюд, которые хорошо влияют на человеческий организм, - хумус, ведь он является источником растительного белка и клетчатки и содержит множество полезных веществ, сообщает Eating Well.

Хумус - кремовый соус из сочетания нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Его легко найти во многих ресторанах, продуктовых магазинах и даже на заправках, как быстрый и легкий вариант перекуса. Издание отмечает, что такое простое на первый взгляд блюдо, несет большую пользу для здоровья. Так, хумус может способствовать здоровому контролю веса, потому что содержит источник растительного белка и клетчатки, которые могут помочь дольше оставаться сытыми.

Диетолог из Top Nutrition Coachin Сара Китли рассказала, что те, кто потреблял нут и хумус имели на 53% меньше шансов страдать ожирением и на 51% меньше страдали повышенным уровнем глюкозы. Кроме того, хумус помогает поддерживать пищеварение и питает полезные кишечные бактерии за счет своего состава.

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"Клетчатка очень важна для общего здоровья кишечника и пищеварения. Тем не менее, от 90 до 97% американцев все еще не получают его в достаточном количестве. Хумус может быть отличным способом увеличить потребление клетчатки, особенно если его подавать вместе с разноцветными овощами. Исследования подтверждают, что клетчатка в хумусе может помочь питать полезные кишечные бактерии в нашем теле и улучшить разнообразие микробиоты", - говорится в материале.

В то же время хумус улучшает здоровье сердца, поскольку количество клетчатки способствует выведению холестерина, и стимулирует стабильный уровень сахара в крови. А в сочетании с другими богатыми питательными продуктами хумус может стать вкусной и универсальной частью сбалансированной тарелки.

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Как писал УНИАН, ученые раскрыли главное преимущество для здоровья, употребляя авокадо. Эти фрукты содержат мало углеводов, но много полезных жиров и клетчатки, что благоприятно влияет на организм.

Кроме авокадо для здоровья полезно пить чай ройбуш. Специалисты назвали удивительные свойства, среди которых защитита организма от окислительного стресса, контроль уровня глюкозы в крови, а также поддержка здоровья сердца и печени.

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