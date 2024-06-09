Авокадо в магазинах уже давно не шокирует и не удивляет, но малок кто знает, почему этот фрукт должен быть на каждом столе.

Спелые, сливочные авокадо отлично подходят для тостов, салатов, гамбургеров или их можно просто посыпать солью. Эти фрукты содержат мало углеводов, много полезных жиров и клетчатки, что благоприятно влияет на организм.

Издание New York Times выяснило, в чем польза авокадо.

Авокадо помогает держать под контролем холестерин

По словам Элизабет Клингбейл, дипломированного диетолога и доцента Техасского университета в Остине, польза авокадо обусловлена содержанием полезных для сердца жиров, а именно мононенасыщенных жиров, которые отличаются от насыщенных жиров, содержащихся в мясе и молочных продуктах.

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"Насыщенные жиры могут засорять кровеносные сосуды и повышать риск сердечных заболеваний, - говорит доктор Клингбейл. Если не принимать меры, этот мусор, называемый ЛПНП или "плохим" холестерином, может привести к сердечным приступам или инсультам".

В то время как насыщенные жиры повышают уровень холестерина ЛПНП, ненасыщенные жиры могут его снижать. В связи с этим авокадо может помочь регулировать уровень холестерина в крови, особенно если им заменить мясо, сыр и масло.

Авокадо снижает риск сердечных заболеваний

В ходе исследования доктор Фрэнк Ху, профессор диетологии и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здоровья имени Т.Х. Чана, и его коллеги показали, что у людей, съедавших не менее двух порций авокадо в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на 21% ниже. При этом доктор Ху указал, что невозможно утверждать, что авокадо напрямую снижает риск.

По словам доктора Мартина Кольмайера, профессора Исследовательского института питания при Университете Северной Каролины, очень сложно определить, какой именно продукт питания является причиной ухудшения здоровья.

Поскольку авокадо отлично заменяет менее полезные продукты, исследования, показывающие его пользу, могут отражать преимущества сокращения потребления других продуктов. Доктор Ху добавил, что люди, которые едят авокадо, могут быть более склонны к здоровому питанию в целом.

Они могут поддержать микробиом вашего кишечника

По словам доктора Клингбейла, авокадо содержат много клетчатки, которая может помочь поддерживать здоровый вес и способствовать здоровью кишечника.

Когда кишечные бактерии переваривают клетчатку, они выделяют небольшие молекулы, называемые постбиотиками, которые влияют на общее здоровье, говорит доктор Чжаопин Ли, профессор медицины и руководитель отделения клинического питания в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Здоровые бактерии также могут сигнализировать мозгу о сытости, говорит доктор Клингбейл.

Доктор Ху говорит, что авокадо может помочь достичь ежедневной нормы потребления клетчатки, что очень важно, поскольку исследования показывают, что большинство людей не потребляют нужного количества клетчатки. В зависимости от возраста и пола люди должны употребляить от 21 до 38 граммов клетчатки в день. Целый авокадо содержит около 10 граммов.

Авокадо богаты микроэлементами

Витамин Е, содержащийся в авокадо, может поддерживать здоровье кожи, говорит доктор Клингбейл. По словам доктора Кольмайера, лютеин, содержащийся в авокадо, может помочь сохранить остроту зрения.

Кроме того, авокадо содержит больше калия, чем банан. По словам доктора Ху, калий помогает организму снизить высокое кровяное давление.

Ранее УНИАН писал, как точно определить, спелое ли авокадо.

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