По словам экспертов, обычно листья цветов желтеют из-за проблемы в почве.

Несмотря на то, что спатифиллум известен своими красивыми белыми цветами, с ним могут возникнуть проблемы даже при условии внимательного ухода. В основном за этим растением легко ухаживать, однако иногда оно может увянуть или пожелтеть, пишет Express.

По словам экспертов, если у вашего "женского счастья" начинают желтеть листья, не следует паниковать, ведь в основном проблема заключается в почве, однако при правильном уходе эти растения быстро восстанавливаются.

Специалисты утверждают, именно выбор места для вашей лилии мира имеет решающее значение. В конце концов свет все меняет, когда дело доходит до выращивания этих растений. Поэтому эксперты советуют выбирать для растения светлые места, однако они должны стоять на прямом солнечном свете.

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В свою очередь в сети люди поделились своим опытом по выращиванию спатифиллума, в частности Express приводит такие комментарии:

"Много света, но не прямых солнечных лучей, поливайте только тогда, когда почва становится сухой. Я поливаю свои раз в неделю. Поливаю снизу, а не сверху".

"Лилии мира очень жаждущие. Поливайте, как только увидите, что листья опустились, но в идеале не поникли, поскольку это создает стресс для растения".

"Они любят место, которое только что вернулось из очень солнечного. Однако лучшее место - это то, где они цветут, для меня это коридор у входной двери".

"Моему цветку уже много лет, и я держу его у входной двери с узорчатым стеклом. Сейчас у нас четыре цветка, но он никогда не перестает цвести в этом месте".

Поэтому эксперты уверяют, что благодаря хорошему уходу, правильному грунту и удобрениям эти растения могут вернуться к своему прежнему виду.

Благодаря тщательному уходу, правильному грунту и соответствующим удобрениям эти пышные растения могут вернуться к своей былой славе.

Также специалисты отмечают, что обрезка является главным фактором здоровья растений, в частности важно обрывать и желтые листья.

"Обрезайте желтые листья у основания стебля, иногда желтеть могут и старые листья. Лилии мира - это, безусловно, королевы драмы. Я поливаю свою, когда она высохнет на 50-70 процентов, и она процветает", - цитирует Express слова одного из экспертов.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперты рассказали, как правильно ухаживать за рождественником, чтобы он цвел. По словам специалистов, эти растения начинают цвести, когда меняется температура воздуха и продолжительность дня.

Также эксперты поделились советами, как уберечь орхидеи от гибели. Они отметили, что одной из главных ошибок является то, что цветам не хватает солнечного света.

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