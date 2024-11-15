Опытные садоводы разобрались, почему не цветет шлюмбергера.

Рождественский кактус, он же шлюмбергера, а также кактус благодарности очень популярные растения, которые часто выбирают для дома. Однако не все знают, как за ними ухаживать, чтобы иметь хорошее цветение.

Салли Маккейб, заместитель директора по общественному образованию Пенсильванского общества садоводства в Филадельфии, рассказала Real Simple, что эти растения начинают цвести, когда меняется температура и продолжительность дня. Итак, если вам трудно заставить свой рождественский кактус зацвести, вот несколько советов, как это исправить.

Слишком много света

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По мнению Маккейб, чтобы вызвать цветение, вам следует имитировать естественное сокращение дней зимой.

"Обеспечьте своему рождественскому кактусу по крайней мере 12-14 часов непрерывной темноты каждую ночь. Этого можно достичь, поместив его в темную комнату или накрыв ящиком на ночь", - советует женщина.

Кроме того, стоит в течение ночи держать его при температуре 10-15 градусов тепла.

Вы переливаете его

Поливать эти растения в период цветения стоит более умеренно - почва должна успевать немного подсохнуть. Более того, чрезмерный полив рождественского кактуса может привести к загниванию корней и не дать ему цвести.

Сильный стресс

Гэри Маккой, менеджер магазина Lowe's в Северной Каролине, сказал, что это растение любит стабильность и плохо реагирует на резкие изменения температуры. В частности, ему не нравятся сквозняки или источники тепла рядом - камины или радиаторы. Кактус должен находиться в месте где постоянная температура и освещение.

Не хватает света в течение дня

Хотя рождественскому кактусу нужна темнота ночью, днем он нуждается в ярком, непрямом свете.

"Недостаточное освещение уменьшит энергию растений. Это может привести к малому количеству цветов или их полному отсутствию", - сказала Нэнси Авот-Траут, эксперт по садоводству компании Burpee, которая занимается семенным и растительным производством.

Неправильно пересажена

Авот-Траут отмечает, что кактусы, как правило, лучше цветут, если их дольше держать в одном горшке, в котором не слишком много места.

"Если его недавно пересадили в слишком большой горшок, он может не зацвести. Поэтому воздержитесь от желания пересадить свой рождественский кактус, даже если ему начинает становиться тесно в горшке", - советует эксперт.

Вы недостаточно терпеливы

По словам Маккейб, рождественский кактус, если он здоров, сам по себе расцветет осенью или зимой. Лучше не спешить и не заставлять растение цвести раньше времени.

"Они зацветут сами по себе где-то осенью или зимой, если они здоровы, когда дни станут короче и температура упадет. Но если вы хотите, чтобы они зацвели в определенное время, вам нужно разработать распорядок, начиная с начала ноября", - подытожила она.

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