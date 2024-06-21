Существует три основных процесса декофеинизации.

Кофе без кофеина становится все популярнее, но в последнее время чаще стал возникать вопрос, действительно ли он безопасен для употребления.

Как сообщает Indian Express, недавно блогер Лекси Натоли забила тревогу, предупредив тех, кто пьет без кофеина, о скрытых химикатах, которые могут представлять опасность для нашего здоровья.

Во время процесса декофеинизации добавляются вредные химические вещества, такие как метиленхлорид, чтобы "удалить кофеин из кофе". Еще большее беспокойство вызывает то, что это химическое вещество является известным канцерогеном, и несколько правозащитных групп настаивают на его запрете.

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"Нет убедительных научных доказательств того, что кофе без кофеина содержит вредные химические вещества, которые представляют значительный риск для здоровья потребителей. Исследования не показали никаких побочных эффектов от растворителей, используемых для декофеинизации. Исследования, сосредоточенные на потенциальных рисках для здоровья, продолжаются, но имеющиеся данные не свидетельствуют о существенных беспокойствах", - успокоила диетолог Каникка Малхотра.

Как изготавливают кофе без кофеина

Существует три основных процесса декофеинизации, и каждый использует разные химические вещества.

Швейцарский водный процесс считается абсолютно безопасным, поскольку использует только водяные и угольные фильтры.

Прямая экстракция растворителемпредусматривает использование растворителей:

метиленхлорид - в прошлом были опасения относительно безопасности из-за потенциальной связи с раком в высоких дозах. Однако допустимые остаточные уровни в кофе без кофеина строго регулируются FDA (США) и FSSAI (Индия);

этилацетат - природное соединение, которое содержится в некоторых фруктах и овощах. FDA в целом признает его безопасным для потребления человеком.

Метод декофеинизации CO2 предусматривает использование углекислого газа (CO2) под высоким давлением и температурой. В этом состоянии CO2 действует как газ и жидкость, растворяя кофеин без добавления дополнительных химических веществ.

По словам диетолога, хотя существуют определенные опасения относительно химических веществ, используемых для декофеинизации, большинство научных организаций считают риск для здоровья минимальным.

Для кого кофе без кофеина

По словам Малхотры, кофе без кофеина является хорошей альтернативой для тех, кто чувствителен к кофеину. С минимальным количеством (2 мг на чашку против 95 мг в обычной чашке) кофе без кофеина не вызывает нервозности и проблем со сном.

Как кофе без кофеина, так и обычный содержат антиоксиданты, которые имеют пользу для здоровья. В целом употребление такого напитка несет в себе меньше рисков и обеспечивает подобный опыт кофе для тех, кто хочет сократить потребление кофеина.

Советы по употреблению кофе

Кофе стал любимым напитком большого количества людей. Однако мало кто знает, что чашка, в которую вы наливаете этот божественный нектар, также имеет значение.

Согласно исследованиям,утех, кто малоподвижен и пьет кофе, риск смертности снижается на 24% по сравнению с теми, кто сидит более шести часов и не пьет кофе.

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