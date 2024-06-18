У тех, кто малоподвижен и пьет кофе, риск смертности снижается на 24% по сравнению с теми, кто сидит более шести часов и не пьет кофе. Об этом пишет The Washington Post.
Сообщается, что выводы ученых были недавно опубликованы в журнале BMC Public Health. По запросу WP были рассчитаны не вошедшие в оригинальную статью результаты. Их предоставил исследователь Медицинского колледжа Школы общественного здравоохранения Университета Сучжоу Хуйминем Чжоу.
В статье ученые сообщили, что у тех, кто не пьет кофе и сидит шесть часов и более в день, вероятность умереть от всех причин на 58% выше, чем у тех, кто сидит менее шести часов в день. И это указывает как на риск малоподвижного поведения, так и на пользу от употребления кофе. В анализе для WP Чжоу написал, что это сравнение было выбрано потому, что оно включало два "самых рискованных" поведения и два наименее "рискованных".
Сообщается, что в исследовании использовались данные 10 639 человек, собранные с 2007 по 2018 год в рамках Национального исследования здоровья и питания (NHANES), проведенного Национальным центром статистики здравоохранения.
Ученые обнаружили, что сидение более восьми часов в день было связано с повышением риска смертности от всех причин на 46% и повышением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 79%. по сравнению с теми, кто сидит менее четырех часов в день.
"Кроме того, те, кто пил больше всего кофе (более двух чашек в день), продемонстрировали снижение риска смертности от всех причин на 33% и риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 54% по сравнению с теми, кто не пьет кофе", - говорится в публикации.
В своем заключении ученые отметили, что "учитывая, что кофе представляет собой сложное соединение, необходимы дальнейшие исследования для его изучения".
Напомним, ранее ученые назвали восемь преимуществ для здоровья черного кофе.