Этот способ убеждает наш мозг в том, что кофе на самом деле сладкий.

Многие люди начинают свой день с обязательной чашки кофе. Однако способ приготовления может значительно влиять на вкус кофе, иногда добавляя ему неприятный горький привкус.

Однако, как пишет Express, существует простой способ улучшить вкус кофе - и для этого не нужно добавлять сахар или молоко. Вместо этого, как советует редактор журнала Cooks Illustrated Стивен Данн, стоит добавить в чашку щепотку соли, которая может противодействовать его горечи. Если вы варите порцию кофе на всю семью, то на литр напитка нужно добавить 1/8 чайной ложки соли, предварительно смешав ее с молотым кофе.

Данн объясняет, что сочетание соли и ионов натрия, которые содержатся в ней, взаимодействуют с рецепторами горького вкуса на нашем языке. И хотя это не делает волшебным образом чашку кофе слаще, это обманывает наш мозг, не давая нашему языку посылать сигналы о горечи в мозг.

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А когда горький привкус подавлен, мы легче чувствуем сладость и другие привкусы кофе.

Почему кофе может быть горьким

Зерна арабики известны своим мягким и сладким вкусом, тогда как зерна робусты, как правило, более кислые.

Правильная техника приготовления кофе также может предотвратить то, чтобы он стал слишком горьким. Слишком много воды или слишком горячая вода может привести к получению горького кофе, так же как слишком долгое ожидание кофе во френч-прессе может привести к тому, что чашка кофе будет слишком заваренной.

Ранее УНИАН рассказывал, что улучшить вкус кофе поможет также добавление щепотки корицы.

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