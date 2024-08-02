Часто дело не только в тренировках, но и в том, что вы едите.

От упрямого жира, который висит мешком в нижней части живота и портит фигуру, может быть очень сложно избавиться, независимо от того, сколько вы занимаетесь спортом. Часто дело не только в тренировках, но и в том, что вы едите. Персональный тренер Ноэль Маккензи рассказала порталу SheFinds о трех простых изменениях в рационе, которые действительно могут помочь в борьбе с жиром на животе.

1. Ешьте больше белка

Белок обладает более высоким термическим эффектом по сравнению с жирами и углеводами, а значит, ваш организм сжигает больше калорий, переваривая белок. Это помогает увеличить общий расход калорий и способствует потере жира.

Белок также помогает дольше чувствовать себя сытым, снижая вероятность переедания и перекусов нездоровой пищей. Это поможет контролировать общее потребление калорий, что очень важно для потери жира на животе.

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2. Сократите количество рафинированных сахаров и обработанных продуктов

Рафинированный сахар и обработанные продукты часто содержат много калорий, но при этом бедны питательными веществами. Высокое потребление рафинированных сахаров может вызывать скачки и перепады уровня сахара в крови, что приводит к усилению чувства голода и тяги к еде.

"Сокращение рафинированных сахаров и обработанных продуктов помогает минимизировать вздутие живота и увеличение жировых запасов. Когда вы едите слишком много углеводов, вашему организму приходится прибегать к откладыванию сахара в жировые клетки", - отмечает МакКензи.

3. Ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой

К продуктам, богатым клетчаткой, относятся яблоки, ягоды, брокколи, морковь, брюссельская капуста, овес, киноа, семена чиа и льняное семя.

Волокно впитывает воду и расширяется в желудке, помогая вам дольше чувствовать себя сытым. Клетчатка также замедляет всасывание сахара в кровь, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Стабильный уровень сахара в крови может предотвратить скачки инсулина, что уменьшает отложение жира в области живота.

Ранее персональный тренер назвал 11 упражнений, которые помогут навсегда избавиться от жира на животе.

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