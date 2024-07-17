Наше питание напрямую влияет на наше здоровье. Есть ряд продуктов, которые многие любят, но они убивает человека.

Инсулинорезистентность, замедленный метаболизм и нежелательный набор веса - распространенные проблемы со здоровьем. Некоторые продукты, особенно с высоким содержанием рафинированных сахаров и нездоровых жиров, могут усугублять эти проблемы.

Издание She finds выяснило у Келси Коста, MS, RDN, и Джесси Федер, диетологом и персональным тренером, какие четыре продукта следует исключить, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Подслащенные напитки

Подслащенные напитки, включая сладкую газировку, фруктовые соки и энергетические напитки, являются основным источником добавленных сахаров в рационе многих людей. Употребление этих напитков связано с развитием инсулинорезистентности, замедлением метаболизма и нежелательным увеличением веса.

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"Газировки, подслащенные сахаром, обычно содержат очень много сахара и калорий", - предупреждает Федер. "Они не несут никакой реальной питательной ценности и могут вызывать привыкание из-за вкуса. Большое количество сахара и калорий может легко добавить жир на животе и помешать похудению".

Кроме того, жидкие калории часто не дают такого же чувства сытости, как твердая пища, что приводит к увеличению общего потребления калорий.

Ультраобработанные продукты

Сверхпроцессированные продукты, такие как фастфуд, готовые закуски и обработанное мясо, часто содержат много рафинированных сахаров, вредных жиров и добавок. Кроме того, они, как правило, содержат много калорий, но мало питательных веществ, что приводит к чрезмерному потреблению пустых калорий.

Кроме того, такие продукты часто не обладают сытостью и питательными свойствами цельных продуктов, из-за чего человек склонен переедать и набирать вес.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, хлопья с сахаром и выпечка из белой муки, - это обработанные зерна, в которых отсутствуют необходимые питательные вещества и клетчатка. Эти углеводы имеют четкую связь с резистентностью к инсулину, замедленным метаболизмом и увеличением веса.

"Такие продукты, как белый хлеб, рис и макароны, а также десерты с высоким содержанием сахара, такие как кексы, печенье и конфеты, содержат большое количество переработанных углеводов и добавленных сахаров. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, то есть они могут быстро повышать уровень сахара в крови и способствовать развитию инсулинорезистентности", - отмечает Коста.

Кроме того, рафинированные углеводы часто содержат мало клетчатки, которая замедляет пищеварение и снижает чувство сытости, что потенциально может привести к перееданию.

Жирная пища

"В эту группу входят продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, включая красное мясо, переработанное мясо, сливочное масло и жареные продукты. Высокое содержание вредных жиров может привести к воспалению и резистентности к инсулину, что в конечном итоге способствует набору веса", - говорит Коста.

Ограничение потребления продуктов с высоким содержанием нездоровых жиров и выбор в пользу более здоровых источников жиров, таких как авокадо, орехи и жирная рыба, может сыграть решающую роль в поддержании здорового метаболизма и управлении весом.

Ранее УНИАН назвал три главные привычки людей, которые никогда не набирают вес.

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