Инсулинорезистентность, замедленный метаболизм и нежелательный набор веса - распространенные проблемы со здоровьем. Некоторые продукты, особенно с высоким содержанием рафинированных сахаров и нездоровых жиров, могут усугублять эти проблемы.
Издание She finds выяснило у Келси Коста, MS, RDN, и Джесси Федер, диетологом и персональным тренером, какие четыре продукта следует исключить, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Подслащенные напитки
Подслащенные напитки, включая сладкую газировку, фруктовые соки и энергетические напитки, являются основным источником добавленных сахаров в рационе многих людей. Употребление этих напитков связано с развитием инсулинорезистентности, замедлением метаболизма и нежелательным увеличением веса.
"Газировки, подслащенные сахаром, обычно содержат очень много сахара и калорий", - предупреждает Федер. "Они не несут никакой реальной питательной ценности и могут вызывать привыкание из-за вкуса. Большое количество сахара и калорий может легко добавить жир на животе и помешать похудению".
Кроме того, жидкие калории часто не дают такого же чувства сытости, как твердая пища, что приводит к увеличению общего потребления калорий.
Ультраобработанные продукты
Сверхпроцессированные продукты, такие как фастфуд, готовые закуски и обработанное мясо, часто содержат много рафинированных сахаров, вредных жиров и добавок. Кроме того, они, как правило, содержат много калорий, но мало питательных веществ, что приводит к чрезмерному потреблению пустых калорий.
Кроме того, такие продукты часто не обладают сытостью и питательными свойствами цельных продуктов, из-за чего человек склонен переедать и набирать вес.
Рафинированные углеводы
Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, хлопья с сахаром и выпечка из белой муки, - это обработанные зерна, в которых отсутствуют необходимые питательные вещества и клетчатка. Эти углеводы имеют четкую связь с резистентностью к инсулину, замедленным метаболизмом и увеличением веса.
"Такие продукты, как белый хлеб, рис и макароны, а также десерты с высоким содержанием сахара, такие как кексы, печенье и конфеты, содержат большое количество переработанных углеводов и добавленных сахаров. Эти продукты имеют высокий гликемический индекс, то есть они могут быстро повышать уровень сахара в крови и способствовать развитию инсулинорезистентности", - отмечает Коста.
Кроме того, рафинированные углеводы часто содержат мало клетчатки, которая замедляет пищеварение и снижает чувство сытости, что потенциально может привести к перееданию.
Жирная пища
"В эту группу входят продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, включая красное мясо, переработанное мясо, сливочное масло и жареные продукты. Высокое содержание вредных жиров может привести к воспалению и резистентности к инсулину, что в конечном итоге способствует набору веса", - говорит Коста.
Ограничение потребления продуктов с высоким содержанием нездоровых жиров и выбор в пользу более здоровых источников жиров, таких как авокадо, орехи и жирная рыба, может сыграть решающую роль в поддержании здорового метаболизма и управлении весом.
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