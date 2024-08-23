Обдумывая свои будущие покупки, уделите время размышлениям о том, как они могут способствовать вашему долгосрочному благополучию

Хотя все слышали, что богатство не равно счастью, последние исследования в области психологии и поведенческой экономики рисуют более тонкую картину. То, как мы тратим деньги, может существенно повлиять на наше долгосрочное счастье и благополучие.

Издание New trader u назвало семь категорий покупок, на которые стоит потратить свои деньги, если вы стремитесь к долгосрочному счастью.

Опыт

Покупки, связанные с опытом, предлагают уникальное сочетание предвкушения, воспоминаний и, зачастую, социальных связей. Такие покупки полностью соответствуют принципу, согласно которому впечатления обеспечивают более длительное счастье, чем материальные блага.

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Услуги, экономящие время

Инвестиции в услуги, которые освобождают ваше время, такие как уборка дома, доставка еды или виртуальные помощники, могут значительно снизить стресс и позволить вам сосредоточиться на занятиях, которые вам действительно нравятся. Это соответствует принципу изобилия времени и его положительного влияния на благополучие. Передавая на аутсорсинг утомительные или трудоемкие задачи, вы выкупаете время, которое можете потратить на то, что приносит радость.

Товары для здоровья и хорошего самочувствия

Товары, способствующие хорошему самочувствию, такие как качественные тренажеры, эргономичная мебель или приложения для медитации, могут значительно повысить общее качество вашей жизни. Аналогичным образом, инструменты, поддерживающие психическое здоровье, помогут справиться со стрессом и повысить эмоциональную устойчивость.

Образование и развитие навыков

Инвестиции в образование - через формальные курсы, книги или онлайн-платформы для обучения - могут привести к повышению уверенности в себе, карьерному росту и более широкому пониманию мира. Эта категория покупок соответствует принципам покупки на основе опыта и отсроченного удовлетворения. Процесс обучения может быть приятным, а приобретенные навыки или знания могут принести долгосрочные личные и профессиональные выгоды.

Инвестиции в качественные отношения

Хотя отношения нельзя купить, мы можем инвестировать в мероприятия и предметы, которые укрепляют наши связи с другими людьми. Это может быть планирование совместных мероприятий, таких как семейный отдых или регулярные свидания, или покупка продуманных подарков, которые демонстрируют заботу и понимание. Траты на мероприятия, направленные на укрепление отношений, позволяют использовать силу социальных связей и их важнейшую роль в нашем счастье.

Благотворительные пожертвования

Благотворительность приносит пользу получателям и может значительно повысить уровень счастья дарителя. Благотворительные пожертвования, будь то в денежной форме или в виде товаров и услуг, дают ощущение цели и связи с обществом в целом. Этот вид трат является примером принципа просоциальных трат. Поддерживая небезразличные нам дела, мы согласуем свои действия с нашими ценностями, что может привести к глубокому чувству удовлетворения. Кроме того, благотворительность часто объединяет с единомышленниками, укрепляя социальные связи.

Покупки с отсрочкой удовлетворения

Предметы или впечатления, которые требуют планирования и ожидания, такие как отпуск мечты или долгожданная техника, могут обеспечить длительный период волнения и счастья. Эта категория использует психологические преимущества предвкушения. Процесс планирования может быть приятным, а длительное время ожидания позволяет задуматься о том, действительно ли покупка соответствует нашим ценностям и долгосрочным целям счастья.

Ранее УНИАН писал, что стоит начать делать 9 вещей по утрам, если вы хотите стать счастливее за 60 дней.

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