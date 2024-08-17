В списке есть "День сюрприза".

Американский психолог и доктор философии Марк Трэверс назвал пять способов раскрыть скрытое счастье в повседневной жизни, пишет Forbes.

"Нередко вы застреваете в рутине, понимаете, что просто выполняете какие-то действия, или изо всех сил пытаетесь вспомнить, когда в последний раз чувствовали себя по-настоящему взволнованным. Это чувство однообразия сигнализирует о необходимости перемен. Иногда простого отступления от повседневной рутины достаточно, чтобы вновь обрести радость. Настоящее счастье часто скрывается в неизведанных уголках нашей жизни", - отметил специалист.

5 способов внести радость в повседневную жизнь

Откройте для себя старые хобби с новой стороны. Возвращение к старым хобби может вернуть радость и страсть, которые вы когда-то испытывали. Это прекрасный способ задуматься о том, как далеко вы продвинулись и как менялись ваши интересы с течением времени. Возвращение к этим занятиям напомнит вам о вещах, которые раньше делали вас счастливыми, и может помочь вам найти ту же радость новыми, захватывающими способами.

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Запланируйте "День сюрприза". Если вы позволите себе удивиться, это нарушит рутину и добавит в вашу жизнь ощущение приключений. Главное - быть гибкими и открытыми к новому опыту, помогая себе находить радость в спонтанности.

Изучите новый навык просто ради удовольствия. Это может возродить ваше любопытство и страсть к открытиям. Когда вы сосредоточитесь на том, чтобы получать удовольствие от процесса, а не беспокоиться о конечном результате, вы обнаружите, что само путешествие может быть невероятно полезным.

Превратите пассивные интересы в активные занятия. Шоу и книги, которые нас очаровывают, часто раскрывают скрытые страсти и любопытство. Перенеся их в реальную жизнь, можно обогатить ее и обрести более глубокое чувство удовлетворения.

Отправьтесь в мини-приключение. Иногда немного спонтанности - это все, что вам нужно, чтобы нарушить рутину. Запланируйте, например, быстрый отдых поблизости, который добавит немного волнения и не потребует тщательного планирования. Будь то однодневная поездка в новый город, поход по незнакомой тропе или кемпинг на заднем дворе. Эти небольшие путешествия могут принести освежающие перемены.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 неудобных истин о счастье, которые важно знать.

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