Проблему с отложениями от жесткой воды можно решить за несколько минут.

Трудно найти хозяйку, которой бы не хотелось, чтобы ее квартира блестела от чистоты. Уборка отнимает много времени и сил, особенно если одни и те же действия приходится выполнять постоянно. Вымыть кухню или ванную - задача не из простых, поэтому важно знать, чем убрать известковый налет, чтобы он больше не появлялся.

Как удалить известковый налет с металла - копеечный метод

Пятна от жесткой воды и известковый налет — постоянная проблема во многих домах, но есть один дешевый и простой способ навсегда избавиться от них на кранах в ванной. Эксперты по дому и ванной Vidalux в материале издания Express объяснили, почему оседают пятна от жесткой воды, а также дали советы о том, как избавиться от них на душевых сетках и кранах.

Жесткая вода имеет высокое содержание минералов, особенно кальция и магния, и когда она испаряется, минералы остаются. Именно они - причина появления некрасивых пятен на дверцах душевых кабин, кранах и душевых лейках. Эксперты Vidalux говорят, что чем дольше пятна остаются на этих участках, тем сильнее они прилипают к поверхности, что затрудняет их очистку, это становится настоящей проблемой.

Лучше всего убирать известковый налет на кране средствами с высоким содержанием кислоты, а также высокой абразивностью, только они смогут разрушить стойкие минералы.

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Можно натереть краны воском от свечей, он создаст барьер между поверхностью металла и водой с примесями, за счет чего последняя не будет оседать на поверхности кранов.

Также можно смешать сок лимона и соль, а потом нанести кашицу на проблемные участки сантехники. Кислотность лимона и абразивность соли разрушат пятна. Проще всего разрезать целый лимон, посолить его, а потом натереть половинкой фрукта краны там, где есть налет.

Также специалисты намекают, что некоторые из лучших средств с такими характеристиками уже есть у вас в ванной комнате:

"Туалетные принадлежности, такие как крем для бритья и зубная паста, содержат вещества, помогающие растворять минералы в жесткой воде".

Зубная паста достаточно абразивная, чтобы очистить пятна, но мягкая, и ничего не поцарапает. Обязательно используйте ту, в которой есть фторид, так как это ключевой ингредиент, который поможет разрушить пятна. Нанесите зубную пасту на участки с известковым налетом и оставьте на пять минут, прежде чем смыть. Слишком густую пасту можно немного разбавить водой, чтобы равномерно смазать всю поверхность крана.

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