Регулярная стирка простыней избавит вас от грязи и жирных пятен, но есть способ сделать так, чтобы вещи дольше оставались белыми и сохраняли свою мягкость.

Белое постельное белье часто может казаться тусклым после отжима, особенно если его стирали вместе с более темными вещами. Также со временем постельное белье может приобретать желтоватый оттенок, когда оно контактирует с жиром тела и потом, пишет Express.

Отмечается, что регулярное применение лосьонов и косметики может привести к изменению цвета. Несмотря на то, что белый уксус может помочь "осветлить" ваше постельное белье, эксперты компании Nectar Sleep Mattresses назвали еще один натуральный очиститель как средство номер один.

Они утверждают, что лимон является естественным отбеливающим средством из-за большого содержания лимонной кислоты. Это может сделать ваши простыни более яркими и снова белыми. Еще одно преимущество использования лимонного сока заключается в том, что он оставляет приятный цитрусовый аромат.

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Специалисты назвали два способа осветлить простыни лимонным соком:

Возьмите сок одного лимона и вылейте его в стиральную машину с обычным моющим средством и постирайте как обычно.

Возьмите полстакана лимонного сока, смешайте его с четырьмя литрами горячей воды и замочите простыни по крайней мере на 30 минут, или оставьте на ночь. После этого просто поместите простыни в машину и постирайте их в обычном цикле.

В то время как первый способ работает для всех простыней, то второй метод не подходит для шелка, говорят эксперты и не советуют использовать хлор.

"Хотя хлорный отбеливатель является популярным решением для многих, кто хочет восстановить яркость своего постельного белья, это может быть не лучшим решением. Взаимодействие хлора с остатками пота на вашем белье может оставить нежелательные желтые пятна".

Тем, кто хочет использовать отбеливатель, сначала нужно постирать простыни в стиральной машине, как обычно, а во время второго цикла стирки использовать отбеливатель.

Другие советы по стирке

Ранее УНИАН сообщал, как быстро отстирать белые носки. Оказывается, лучше всего отстирывает белые носки не отбеливатель и даже не уксус, а гораздо более эффективный ингредиент, который, скорее всего, уже есть у вас на кухне.

Также эксперты дали советы, как постирать темную одежду, чтобы она не линяла и сохраняла цвет. По словам специалистов, темные вещи требуют особого ухода.

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