Многие из нас хотели бы приготовить идеальную яичницу, но это всегда сложно, ведь желтки так легко разбить.

Фитнес-тренер и блогер под ником tarawoodcox11 поделилась простым способом, как приготовить яичницу, чтобы желток оставался целым. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram.

Отмечается, что все, что вам нужно сделать, - это добавить немного воды. В коротком ролике демонстрируется, как его автор кладет четыре яйца в сковороду, а затем добавляет немного воды.

По ее словам, если затем накрыть сковороду крышкой и оставить ее кипеть в течение 30-40 секунд, вы получите "идеальную яичницу каждый раз".

"Никогда больше не разбивай яйцо!", - подписала видео его автор.

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Врач Ранга Сантош Кумар назвал главные преимущества и недостатки употребления сухофруктов летом. По словам эксперта, во время летней жары настоящим спасением становятся прохладные и освежающие вкусности, а именно легкие салаты, фруктовые смузи или мороженое, однако есть еще один полезный вариант, который имеет сильную питательную ценность, а именно сухофрукты.

В то же время перед употреблением врач советует замачивать сухофрукты - это облегчает их переваривание и усвоение, способствуя водному балансу в жаркие часы. Кроме того, это улучшает усвоение питательных веществ, делая сухофрукты более доступными для вашего организма.

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