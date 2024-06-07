Сухофрукты имеют много питательных веществ.

Во время летней жары настоящим спасением становятся прохладные и освежающие вкусности, а именно легкие салаты, фруктовые смузи или мороженое, однако есть еще один полезный вариант, который имеет сильную питательную ценность, а именно сухофрукты, пишет The Indian Express.

Они не только вкусные и сытные, но и богаты необходимыми питательными веществами, которые помогут вам чувствовать себя лучше в жаркую погоду, однако есть несколько вещей, которые стоит учесть, прежде чем начать есть сухофрукты.

Доктор Ранга Сантош Кумар, консультант-терапевт и диабетолог рассказал, как правильно включить сухофрукты в летний рацион.

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Преимущества размоченных сухофруктов

Перед употреблением врач советует замачивать сухофрукты, ведь это облегчает их переваривание и усвоение, способствуя водному балансу в жаркие месяцы. Также это улучшает усвоение питательных веществ, делая сухофрукты более доступными для вашего организма.

Кроме того, замачивание сухофруктов расщепляет сложные соединения, способствуя более легкому пищеварению, что очень полезно для тех, кто имеет проблемы с пищеварением.

Источник питательных веществ

Доктор Кумар назвал несколько богатых питательными веществами сухофруктов, которые идеально подходят для лета. Среди них есть миндаль, ведь он идеален для вегетарианцев/веганов, содержит витамин E, магний, клетчатку и белок.

Следующими являются фисташки, они насыщены белком, полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые борются с воспалением. Кроме того, кешью богат полезными жирами, клетчаткой, минералами и антиоксидантами, которые повышают иммунитет.

"Грецкие орехи: отличный источник омега-3 для здоровья мозга, с антиоксидантами, которые борются с воспалением и защищают сердце. Изюм: содержит клетчатку, калий и железо, при этом низкокалорийный и идеально подходит для контроля веса. Финики: содержат клетчатку, калий и магний, а также высокое содержание антиоксидантов, которые способствуют пищеварению. Инжир: вкусный источник необходимых минералов и кладезь питательных веществ", - уверяет специалист.

Умеренность - ключ к успеху

Несмотря на то, что сухофрукты имеют множество преимуществ, доктор Кумар предостерег от чрезмерного потребления, ведь они имеют сахар, который может способствовать развитию кариеса. Также сухофрукты имеют гликемический индекс, что может вызвать различные скачки уровня сахара в крови и энергетический коллапс. Особенно надо быть внимательными в этом вопросе диабетикам.

Однако если употреблять сухофрукты в умеренных количествах (рекомендуется 20-30 граммов), то они могут стать питательным и сытным летним перекусом.

Другие советы для комфортной жизни летом

Ранее врач рассказал, как часто нужно менять постельное белье. По его словам, это нужно делать один раз в неделю, ведь человек, особенно летом, потеет, выделяется жир и грязь, что является средой для микроорганизмов.

Также эксперты рассказали, как заснуть во время жары. Специалисты говорят, что температура является очень важным аспектом для засыпания.

"Чтобы хорошо спать в жару, нужно овладеть искусством контролировать то, что вы можете изменить, и принимать то, что вы не можете. Существует много практических мер, которые можно принять, чтобы сохранить прохладу во время жары, и которые будут способствовать лучшему сну. Однако иногда лучшим подходом может быть просто принятие ситуации", - отметил доктор Медоуз.

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