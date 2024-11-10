Некоторые коты могут спать по 20 часов в сутки, отметили журналисты.

Разные породы кошек объединяет то, что некоторые из их представителей обожают спать на подушках.

В среднем коты спят в течение суток 15 часов, а некоторые могут спать и по 20 часов, об этом пишет издание Catster, и эту информацию подтвердил ветеринар, доктор Лукман Джавед.

Журналисты отметили, что есть исследование, в результате которого стало известно, что 65% владельцев котов делили кровать со своими питомцами, а 23% - подушки.

Видео дня

Почему кошки спят на подушке хозяина - несколько причин

Эти животные любят теплое пространство, поэтому они могут выбирать себе для сна подушку. Кроме того, коты любят лизать волосы хозяев, поэтому они могут пытаться лечь к ним поближе.

Еще одна причина, по которой кошки могут ложиться на подушку хозяев, заключается в том, что вещь может очень сильно пахнуть этим человеком, благодаря чему животное чувствует себя в безопасности.

"Если вас нет дома, подушка будет пахнуть вами и может стать источником комфорта, если ваша кошка испытывает стресс или беспокойство. Еще лучше, если вы все еще на подушке, ваша кошка может подойти к вам за небольшой защитой", - отмечается в материале.

Журналисты выяснили, что, если животное спит на подушке, но отвернулось к вам спиной, то может находиться на страже, чтобы в случае необходимости защитить вас. Это можно воспринимать как проявление любви и заботы.

В статье подчеркивается, что, когда кот спит на подушке хозяина, он обозначает и вещь, и человека своим запахом - таким образом он заявляет о своих правах как на территорию, так и на человека.

"Кошкам нравится быть хозяевами в доме. Иногда они могут это демонстрировать сном возле вашей головы, особенно если в доме есть другие кошки. Захватив место возле вашей головы на подушке, а не у ваших ног, они показывают, что они главные кошки".

Интересные новости о кошках - что уже сообщалось

Ранее УНИАН узнал, какие самые популярные породы кошек в 2024 году. По сведениям журналистов, в частности, речь идет о животных-представителях пород мейн-кун, сфинкс, девон-рекс, скоттиш-фолд и американская короткошерстная.

Вас также могут заинтересовать новости: