По словам специалистов, коты могут видеть те вещи, которые людям не разглядеть.

Возможно, вы когда-нибудь замечали, как ваш кот смотрит на стену или с большим интересом наблюдает за конкретным углом в комнате. Иногда может казаться, что таким образом животное следит за "чем-то". Поэтому многие владельцы домашних животных задаются вопросом: могут ли коты видеть призраков? Чтобы раскрыть всю правду, издание The Dodo поговорило с доктором Рэйчел Барак, которая работает ветеринаром в Нью-Йорке.

"Когда кажется, что коты всматриваются в пространство, они на самом деле могут улавливать едва заметное движение, поскольку их зрение гораздо острее, чем у нас", - объясняет эксперт.

В частности, исследование 2014 года показало, что кошки и собаки видят некоторые спектры света, которые люди не могут разглядеть, к примеру, ультрафиолетовое.

Видео дня

Однако с собаками происходит это не так часто, как с котами, ведь они являются более любознательными.

"Коты - в отличие от собак и других животных - по своей природе более любознательны. Это может объяснить их иногда нестабильное поведение", - отметила Барак.

Несмотря на то, что любопытство вашего кота иногда заставляет вас думать, что он может видеть что-то сверхъестественное, он ничего не может с этим сделать, ведь видит то, чего вы не можете увидеть.

"Я верю, что коты имеют чрезвычайные способности, и мы знаем, что их органы чувств намного сильнее, чем наши собственные. Я верю, что коты имеют чрезвычайные способности", - отметила координатор проектов Бостонского центра адопции MSPCA Кэти Армор.

В то же время в издании добавили, что из-за своей любознательности коты могут думать, что вещи не совсем безопасны, когда эти мерцания света начинают действовать.

"Они не только способны видеть и слышать то, что мы не можем - они имеют удивительный мозг, который работает способом, который мы не до конца понимаем. Когда кот наблюдает за чем-то, чего, кажется, там нет, или если он обращается к нам по поводу этого видимого присутствия, мы должны уважать то, что он не только пытается понять, что это за что-то, но и интересуется, безопасна ли ситуация", - подчеркнула Армор.

Поэтому, чтобы помочь вашему коту успокоиться, когда он начинает волноваться из-за того, что видит, эксперт предлагает попробовать вместе с ним исследовать объект, который он видит:

"Посветите фонариком в темный угол или прижмите ухо к стене, чтобы услышать, что он слышит".

В свою очередь иногда ваш кот может смотреть не на "призраков", а на вас, из-за чего также может возникнуть волнение.

"Если ваш кот смотрит на вас, рекомендуется медленно двигаться или даже моргать, чтобы показать, что вы не являетесь угрозой. Но, скорее всего, это также из любви", - объяснила доктор Барак.

Другие интересности о котах

Ранее эксперты назвали 10 самых умных котов в мире. Среди них есть абиссинская кошка, сиамская кошка, корниш-рекс, японский бобтейл и другие породы.

Также стало известно, почему кошки любят спать на подушке. Среди основных причин является то, что эти животные любят теплое пространство, поэтому могут выбирать себе для сна подушку.

Вас также могут заинтересовать новости: