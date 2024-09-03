Не каждая женщина понимает, как распознать психопата-мужчину.

Абсолютно все люди в этом мире, в том числе и женщины, хотят, чтобы их личная жизнь была похожа на сказку. Однако найти здорового и уравновешенного партнера нелегко - часто девушки начинают отношения с теми, кого приходится спасать. УНИАН расскажет, кто такой психопат и как быстро его вывести на чистую воду.

Ранее мы говорили о том, как понять, мужчина потерял интерес - признаки и сигналы.

Как ведет себя мужчина-психопат - признаки

Для того чтобы правильно определить такого человека и не ошибиться, важно осознавать логику и знать, кто такой психопат. Врачи-психиатры считают, что диагноз "психопатия" можно поставить человеку, который не умеет нормально общаться с другими людьми. Вместо выстраивания нормальных взаимоотношений он манипулирует и действует поверхностно, избегая эмоционального сближения.

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По данным сайта wikihow, каждая женщина сможет выяснить, как психопат ведет себя в отношениях, если будет внимательной.

Яркая харизма и родственные души

Что характерно для психопатов, так это миллионы красивых слов и миллиарды красивых поступков. Как правило, психопат обезоруживает свою жертву, не только подчеркивая ее достоинства и делая комплименты даже мелочам, но и умело управляя сознанием жертвы. Из-за такого поведения девушке начинает казаться, что они родственные души, ведь у них так много общего!

Открытость и доверие

Скорее всего, уже на первом свидании психопат расскажет вам всё о себе - даже самые травматичные и, казалось бы, личные вещи. Все это делается для того чтобы завоевать доверие и "привязать" к себе человека. Кроме этого, это удобный способ манипуляции, ведь если вы посчитаете психопата несчастной жертвой обстоятельств, то, скорее всего, не сможете быть к нему объективными.

Форсирование событий

Психопат - это человек, для которого важно как можно быстрее погрузить в зависимость от себя противника, поэтому в личных отношениях он будет настаивать, чтобы события развивались быстро. Скорее всего, он предложит съехаться в общее жилье, спустя небольшое количество времени, станет говорить о серьезных шагах и даже совершать их, создавая вокруг жертвы обстановку настоящей любви. Всё это делается, чтобы вы не могли опомниться, а делали так, как хочет партнер.

Отсутствие эмпатии

Быстро можно заметить, что несмотря на созданный образ, психопат все-таки неспособен ощущать эмоции на самом деле. Вряд ли его сразит какое-то горе - будь то смерть домашнего животного или расставание с бывшими. Как правило, все события в его жизни не имеют значения - романы были короткими, всегда виноваты бывшие, никаких особенных эмоций он по поводу той или иной утраты не испытывает. Кстати, и ваши чувства понять не может - любое утешение будет выглядеть, как дежурное похлопывание по плечу.

Провокативное поведение

Часто психопатам становится скучно и они начинают использовать окружающих, чтобы развлечься. Например, могут написать своей бывшей, зная, что для вас это неприятно. Пока вы будете переживать и даже скандалить, он будет удовлетворено наблюдать. Естественно, свою причастность к произошедшему отрицает полностью - это вы всегда виноваты в том, что с вами происходит.

Высокомерие

Практически всегда сигналом психопатии является отношение к окружающим. Человек с такой особенностью абсолютно уверен в своем превосходстве над другими людьми, часто отзывается о них уничижительно. Более того, именно психопаты склонны постоянно перебивать собеседника, причем, с таким посылом, мол, то, что они хотят сказать, намного важнее речи оппонента.

Чувство вины

Одна из главных манипулятивных линий психопата - погружение партнера в чувство вины. Он будет использовать обобщения, к примеру, говорить: "Мы никогда не делаем то, что я хочу", не приводя примеры конкретных случаев. Более того, всегда и во всем будете виноваты только вы - психопат сделает максимум от себя зависящего, чтобы вы убедились, что проблема в вас и только вам нужно что-то делать с собой.

Тем не менее, психолог, телесно-ориентированный терапевт, член Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олеся Ольховик отмечает, что явные признаки психопата нельзя назвать, поскольку это психопатия - это болезнь, которую нужно правильно диагностировать. Если человек ведет себя агрессивно и непредсказуемо, - это не всегда говорит о психопатии, поскольку личность просто может иметь целый "букет" проблем.

Психолог Виталий Сторчеусов говорит:

Есть психопат как расстройство личности, а есть психопатическая предрасположенность. Здесь нужно понимать. Патологию встретить в жизни довольно таки сложно, она редко где встречается. Сама по себе психопатическая склонность - там на самом деле люди боятся искренних внутренних эмоций и всегда опираются в одиночество и страх.

По сути психопатическая предрасположенность, которую видит большинство людей, - это на самом деле как защитный механизм маленького внутреннего ребенка, который травмирован, и который вытесняет вот эти искренние переживания за такой маской психопатической предрасположенности. Им сложно чувствовать и понимать эмоции.

Чего боится психопат и как не дать собой управлять

После того как вы поняли, как распознать психопата-мужчину, важно и знать о том, как уберечь себя от негативного влияния и "выбить из колеи" психопата. Психолог Олеся Ольховик делится советом - она рекомендует иметь собственные цели, собственные ценности - куда я живу, что мне важно, какой у меня жизненный принцип, какие у меня цели. Вообще-то понимать их, потому что пользоваться или сбивать с собственного пути можно человека, который больше как флюгер живет. Который принимает решения, не спрашивая внутреннюю референцию, не задает вопросов о том, что ему вообще-то важно, подходят ли предлагаемые решения для его системы ценностей. Руководствуясь этими правилами, можно уберечь себя не только от психопата, но и от манипуляций любых других людей.

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