Очень часто в длительных отношениях партнеры "остывают" по отношению друг к другу.

Каждой женщине хочется, чтобы ее история любви была сказкой, а не кошмаром. Именно для этого мы и строим отношения, но иногда бывает так, что с годами чувства становятся менее яркими. Узнайте, что делать, если мужчина потерял к вам интерес, и как вовремя это заметить.

Как понять, что мужчина потерял к вам интерес - признаки

Причин того, почему мужчина потерял интерес, может быть много - от объективно скучной личной жизни до постоянных скандалов. Также иногда аргументов "против" отношений с вами может стать другая женщина. Вне зависимости от причин важно вовремя заметить, что ситуация изменилась. Запоминайте, как понять, что вы больше не интересны мужчине.

Он не интересуется вашей жизнью

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Один из главных "звоночков" - отсутствие искренней заинтересованности мужчины в ваших делах. Любые ваши истории он слушает в пол уха, дает односложные ответы, не запоминает подробностей и ничего не уточняет. Ему не особенно важно, где вы и с кем, также для него становятся безразличными ваши хобби, вкусы и настроения. Иногда незаинтересованность доходит до крайности - мужчина не будет вас поддерживать при какой-либо проблеме.

Он не берет трубку и не отвечает на сообщения

Если вы знаете, что раньше, когда между вами все было хорошо, вы могли с легкостью дозвониться или "дописаться", то сейчас приходится ждать часами. Мужчина может не брать трубку, сбрасывать вызов, очень долго не отвечать на сообщения. Естественно, эпизодические случаи во внимание брать не стоит, но если такое происходит регулярно, будьте уверены - вы уже не в приоритете.

Он ничего с вами не обсуждает и не спорит

Третий признак того, что мужчина потерял интерес к женщине - отсутствие желания что-либо выяснять. И если раньше при любых ссорах или обычном обсуждении бытовых вопросов мужчина озвучивал свою точку зрения и пытался найти компромисс, то теперь ему все равно. С одной стороны, абсолютно безразлично, что вы будете есть на ужин и как проведете выходные, с другой - во время конфликта он или молча выслушает вас, как бетонная стена, или развернется и уйдет. Причина такого поведения в том, что он больше не видит смысла тратить на вас свою энергию.

Он не "хочет" вас

Проблемы в интимной жизни также очень часто истолковываются психологами, как тревога. Все потому, что здоровые отношения, где люди любят и желают друг друга, невозможны без качественного секса - это часть нашей жизни. Но если кто-то из партнеров (в данном случае мужчина) находит 1000 и 1 причину, чтобы не заниматься "этим", причем, это происходит регулярно, значит, никаких чувств по отношению к вам он не испытывает. Отсутствие сексуального влечения к объекту былой страсти также может говорить об охлаждении чувств.

Он меняет вашу приоритетность

Последний, пятый, признак проявляется в постоянной занятости мужчины. Если вы знаете, что раньше он всегда мог найти время на вас, а сейчас выбирает других людей или другие занятия все чаще и чаще, значит, он не хочет выкраивать свободное время и заниматься вами. Объективно ясно, что каждый из нас старается найти минутку в своем графике для любимого дела или любимого человека, а все остальное можно бесконечно "отодвигать". Так вот если отодвигают вас, это уже смело можно назвать тревожным сигналом - мужчина однозначно потерял интерес и нашел его в чем-то (или ком-то) другом.

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