Как отучить собаку рыться в мусоре: дрессировщица раскрыла секрет

Собаки не понимают концепцию выбрасывания мусора.

Собаки любят рыться в мусоре в поисках еды. Питомцы видят в этом "сундук с сокровищами", а для их хозяев - это раздражительная привычка животных. Тем не менее есть способы, как навсегда отучить питомцев рыться в мусоре.

Об этом рассказала опытная дрессировщица Адриенна Фарричелли в своей колонке для ParadePets.

Она объяснила, что собаки не понимают, зачем люди выбрасывают мусор. По ее словам, животным неизвестна эта концепция. Питомцы воспринимают это так, будто люди прячут еду на потом, примерно так же, как они закапывают кости.

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Фарричелли предупредила, что ругать собаку за то, что она копается в мусоре бесполезно. Питомец не поймет, за что именно его наказывают.

Даже если вам покажется, что собака осознала свою вину, опустив голову и отведя назад уши, это не значит, что она действительно поняла, почему ее наказали, подчеркнула дрессировщица. Исследование показало, что вместо того, чтобы чувствовать вину, собаки реагируют на напряженный язык тела или грубый тон голоса своего хозяина.

Но, как же отучить собаку рыться в мусоре? Фарричелли назвала несколько эффективных методов.

Сперва дрессировщица советует исключить медицинские заболевания, которые могут вызвать внезапный интерес собак к тому, чтобы рыться в мусоре. Любое заболевание, повышающее аппетит собаки, может вызвать изменения в поведении, связанные с поиском пищи.

Фарричелли выделила популярные причины повышенного интереса к рытью в мусоре:

эндокринные заболевания (диабет и гиперадренокортицизм);

лекарственные препараты, которые, повышают аппетит у собак в качестве побочного эффекта (глюкокортикоиды, фенобарбитал, бензодиазепины);

заболевания желудочно-кишечного тракта;

недоедание или диета с пониженной калорийностью.

Также дрессировщица рекомендует следить за тем, чтобы собаки не воровали еду в других местах. Она объяснила, что процесс поиска еды доставляет удовольствие питомцам, из-за чего им трудно отказаться от рытья в мусоре.

Другие рекомендации Фарричелли:

чаще выносите мусор;

держите мусорное ведро вне досягаемости собаки;

купите мусорный бак с защитой от собак.

Помимо этого Фарричелли советует дрессировать собак, чтобы они больше не пытались рыться в мусоре. За помощью можно обратиться к специалистам или поискать информацию в интернете.

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