Не ведитесь на виляющий хвост у пса - это не обязательно означает, что он рад вас видеть.

Многие ошибочно полагают, что когда собака виляет хвостом - она проявляет радость и доброжелательность. Впрочем, эксперт по поведению собак Адриенна Фарричелли объяснила, что виляние хвостом у собак не обязательно является проявлением радости, наоборот, это может свидетельствовать об агрессивных намерениях животного, пишет пишет ParadePets.

По ее словам, предположение, что виляние хвостом является признаком дружелюбной собаки, не только вводит в заблуждение, а во многих случаях даже опасно, ведь каждый год немало людей, которые "повелись" на виляющий хвост, получают укусы.

Исследование 2024 года показало, что агрессивные собаки виляют хвостом чаще, чем неагрессивные.

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Эксперт рассказала, что понимание того, почему собаки виляют хвостом и почему это виляние не всегда означает "погладь меня" требует погружения в эволюционное значение этой собачьей особенности.

По ее словам, собачий хвост - это просто продолжение позвоночника, он состоит из серии маленьких гибких хвостовых позвонков. Эти кости позволяют хвосту двигаться с широким диапазоном: от плавных и размашистых - до резких и быстрых.

Если у многих животных хвосты используются для передвижения, равновесия, защиты от вредителей (как это делают лошади, отгоняя мух), собаки в основном используют их для общения.

Издание привело данные исследования 2007 года о том, что виляние хвостом является проявлением асимметричного поведения, что свидетельствует о латерализации мозга собак.

Другими словами, когда собака виляет хвостом направо - активируется левое полушарие мозга, что связано с положительными эмоциями, например, когда она видит знакомого человека.

Когда собака виляет хвостом налево - активируется правое полушарие мозга, что связано с негативными эмоциями, такими как желание избежать незнакомца или противостоять ему.

Некоторые собаки используют свои хвосты с практической целью. Лабрадор-ретривер, например, у которого сильный и толстый хвост, использует его как эффективный руль во время плавания.

Собаки имеют большое периферийное поле зрения и склонны обнаруживать движение хвостом, реагируя на движущиеся объекты даже на больших расстояниях, пояснил сертифицированный ветеринарный офтальмолог Пол Миллер.

Это продемонстрировало исследование, в котором полицейские собаки реагировали, виляя хвостом, на движущиеся объекты на расстоянии 810-900 метров, однако не могли обнаружить те же объекты, когда они были неподвижны на расстоянии всего 585 метров или меньше.

Таким образом, хвост собаки является прекрасным сигнальным инструментом. А понимание человеком его мотивов может способствовать безопасному общению с животными и уменьшит риск укусов.

УНИАН ранее рассказывал, почему кошки "щебечут", наблюдая за птицами. "Зебетание" или скрежет возникает, когда кошка сцепляет челюсти, создавая ритмичный щелкающий звук. При этом щебетание почти всегда происходит в определенных ситуациях - когда кошка внимательно наблюдает за порхающими птицами или белками, играющими на лужайке за окном, она начинает щелкать зубами.

Исследователи кошачьего поведения предлагают несколько теорий, почему кошки издают такой звук.

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