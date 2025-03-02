Крик может еще больше спровоцировать проблемное поведение.

Кричать на собаку в надежде остановить ее плохое поведение можно сравнить с тушением огня бензином - вы просто подливаете масла в огонь, а не гасите его. Об этом предупреждает Дрессировщик Адриенна Фарричелли в статье для ParadePets, объясняя, что можно сделать вместо этого.

По ее словам, большинство дрессировщиков собак и специалистов по поведению крайне не рекомендуют кричать на свою собаку, и на это есть несколько причин.

1. Вы провоцируете лай

Когда вы кричите на свою собаку, чтобы она перестала лаять, есть вероятность, что ваша собака может подумать, что вы лаете вместе с ней, говорит ветеринарный специалист по поведению собак доктор Лиза Радоста. Вместо того, чтобы успокоить ситуацию, вы на самом деле усиливаете стресс или возбуждение вашей собаки.

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2. Ваша собака становится невосприимчивой к вашим крикам

Если вы кричите слишком часто, ваша собака может привыкнуть к этому до такой степени, что она начнет полностью игнорировать вас.

3. Ваша собака чувствует страх

Вместо того, чтобы привыкнуть, собака может стать чувствительной к вашему крику. Например, более мягкая собака может отпрянуть от страха, столкнувшись с повышенным голосом, в то время как чрезмерно активная собака может стать более возбужденной и взволнованной.

4. Ваша собака будет воспринимать крик как форму внимания

Собаки, которые сидят дома одни весь день, могут с большим нетерпением ожидать прибытия своих хозяев. Если на них кричат ​​за то, что они прыгают на своих людей или лают на них, чтобы привлечь внимание, вполне вероятно, что крик также будет воспринят как форма внимания. В этом случае крик будет усиливать прыжки, лай или любые другие действия собаки.

5. Ваша собака будет реагировать агрессивно

Если ваша собака пуглива, а вы прибегаете к крикам и наказаниям, учтите, что это может усилить беспокойство вашей собаки, что в конечном итоге может привести к агрессии, объясняет сертифицированный ветеринарный специалист по поведению животных доктор Кристин Д. Колдер.

6. Ваш крик приводит к "побочным эффектам"

Классический пример когда новый хозяин накричит на собаку за справление нужды в неположенном месте. Это может привести к тому, что у щенка разовьется страх справлять нужду, когда рядом его хозяин. Поэтому вместо того, чтобы показывать вам знаки, что его нужно вывести, он ускользнет и будет искать креативные укрытия, чтобы сходить в туалет

Другой пример ошибочного крика — это когда собака не подходит, когда ее зовут. Когда вы серьезны и даже немного угрожающи, ваша собака думает, что приближаться к вам — это страшно, поэтому она начнет двигаться медленно и неуверенно в надежде успокоить вас.

Лучшие способы исправить поведение вашей собаки

Сохраняйте спокойствие и собранность, даже когда ваше терпение висит на волоске. Собаки гораздо лучше реагируют на четкие, спокойные и последовательные сигналы. Вместо того, чтобы увеличивать громкость, сосредоточьтесь на том, чтобы уменьшить драматизм.

Вот несколько стратегий, которые помогут вашей собаке вести себя лучше.

Определите основную причину плохого поведения

Примите меры для изначального предотвращения проблемного поведения. Если ваша собака грызет вашу обувь, уберите ее. Если ваша собака выкапывает ваши цветочные луковицы, установите вокруг них забор.

Дрессируйте вашу собаку

Занимайте собаку чем-то

Ранее дрессировщица рассказала, как навсегда отучить собаку просить еду.

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