Не всегда очевидно, что у собаки избыточный вес.

Убедиться, что ваша собака находится на правильном рационе и не рискует набрать лишний вес, может быть непросто, особенно для владельцев-новичков. При этом ожирение может вызвать огромное количество проблем со здоровьем у собаки и даже оказаться смертельным.

Лора Уорд, диетолог домашних животных в Green Pantry, поделилась с порталом Scotsman признаками избыточного веса собаки и способами с этим справляться.

Ранние признаки ожирения у собак

1. Вы не можете легко нащупать ребра

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Когда вы осторожно проводите руками по бокам собаки, вы должны чувствовать ее ребра без особого давления. Если вы обнаружите, что нажимаете сильнее, чем ожидалось, или вообще не можете найти ребра, это признак того, что ваша собака, возможно, набрала лишний вес.

2. Трудно заметить талию

У здоровой собаки талия будет четко выражена, если смотреть сверху вниз — вы должны увидеть небольшую складку там, где тело сужается за ребрами. Если форма вашей собаки больше похожа на овал или бочку без видимых углублений, это признак того, что у нее может быть слишком много жира.

3. Они менее энергичны или неохотно занимаются спортом

Если ваша собака не так увлечена играми или начинает отставать на прогулках, это может быть связано с избыточным весом, из-за которого ей неудобно двигаться.

4. Они тяжело дышат или с трудом встают

Хотя тяжелое дыхание — это нормально после активной игровой сессии, если ваша собака тяжело дышит и пыхтит после легкой активности, это может быть признаком того, что ее организм работает усерднее из-за лишнего веса. Аналогично, если ей трудно вставать из положения лежа или она кажется скованной и неудобной, причиной может быть лишний вес.

Как эффективно контролировать вес собаки

1. Правильно измеряйте порции

Потребности вашей собаки в питании могут значительно различаться в зависимости от ее возраста, уровня активности, размера и даже породы. Чтобы правильно рассчитать порции корма, используйте мерный стакан, а не думайте, что вы знаете на глаз, как выглядит идеальное количество.

2. Отслеживайте лакомства

Лакомства могут значительно увеличить ежедневное потребление калорий вашей собакой, а перекармливание лакомствами может быстро привести к нежелательному набору веса. Лучше ограничить лакомства до 10 процентов от ежедневного потребления пищи вашей собаки.

3. Делитесь только полезной едой

Большинство человеческой пищи может быть слишком жирной для собак и содержать много жира, соли и приправ, которые им может быть трудно переварить. Не давайте им такие ингредиенты, как лук, чеснок и шоколад, так как они могут быть токсичными для собак. Тем не менее, вы можете поделиться остатками свежих фруктов и овощей, так как они богаты водой и являются хорошим источником клетчатки. Постное мясо также является отличным лакомством для вашей собаки.

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