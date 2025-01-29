Исследователи поделились ключевыми моделями поведения, которые могут улучшить вашу продолжительность жизни.

Оставаться здоровыми и при ясном уме - мечта большинства людей по мере старения.

Исследователи даже вывели специальный термин для пожилых людей, которым за 80 лет, а их мозг напоминает тот, что у человека бывает в 50, пишет Huffpost. Эксперты подчеркивают, что "суперэйджеры" - это не то же самое, что люди с хорошей продолжительностью жизни, и главное различие между ними заключается в мозге. Исследования показывают, что мозг суперэйджеров похож на мозг гораздо более молодых людей.

Тамар Гефен, доцент Центра когнитивной неврологии и болезни Альцгеймера Месулама в Школе медицины Файнберга, отметила, что "нет никакого особого трюка, чтобы стать "суперэйджером", это сочетание биологии, окружающей среды и личного фактора".

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Тем не менее, есть несколько полезных привычек, которые можно у них перенять, чтобы поддерживать свои когнитивные и физические функции в более поздние годы.

Вот основные привычки, которые нужно практиковать:

1. Регулярно двигайтесь

"Ежедневное движение тела связано как с долголетием, так и со здоровым старением... Это могут быть такие занятия, как садоводство, рукоделие, работа по дому", - сказала Дженнифер Эйлшир, доцента геронтологии в Университете Южной Калифорнии

Даже ходьба считается движением, и Эйлшир добавила, что фокусом является избегание сидячего образа жизни.

2. Участвуйте в общественной деятельности

Люди регулярно общаются, будь то общение с друзьями или семьей, волонтерство или общение с коллегами на работе, сказала Эйлшир.

Исследования показывают, что люди с крепкими социальными связями живут дольше и имеют лучшее когнитивное и физическое здоровье.

3. Делайте все возможное, чтобы уменьшить стресс

Работа, деньги, проблемы со здоровьем и семейные проблемы - жизнь по своей сути полна стресса. Но поддержание здоровья ума и тела означает снижение ненужного стресса любой ценой.

4. Бросьте вызов своему мозгу

По словам Эйлшир, когнитивная стимуляция также важна для здорового старения, и есть много способов бросить вызов своему разуму по мере того, как вы становитесь старше.

"Вы никогда не будете слишком стары, чтобы выучить новый язык, научиться играть на музыкальном инструменте или сделать что-то, что действительно бросает вам вызов в когнитивном или умственном плане", - сказала специалист.

5. Найдите время для того, что вам нравится

Эйлшир отметила, что "суперэйджеры" - эти здоровые пожилые люди, которые "делают то, что заставляет их чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными".

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