Шеф-повар рекомендует хранить бананы подальше от прямых солнечных лучей и источников конденсата.

Бананы очень хрупкие и быстро созревают. Однако, есть некоторые советы, которые помогут сохранить бананы подольше.

Профессиональный шеф-повар Питер Сидвелл из CookServeEnjoy поделился тем, как нужно хранить бананы, пишет Express.co.uk. Он отметил, что, поскольку бананы любят созревать в теплых, влажных условиях, их следует немедленно вынимать из пластиковой упаковки, чтобы "сохранить их свежими дольше".

Шеф-повар рекомендует хранить бананы подальше от прямых солнечных лучей и источников конденсата, лучше всего "выбрать прохладное место". Бананы будут продолжать созревать при комнатной температуре, поэтому, как только они достигнут идеального уровня спелости, их можно положить в холодильник, чтобы "замедлить процесс".

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Сидвелл сказал: "Я рекомендую использовать пакет для консервирования бананов, если вы хотите хранить бананы в холодильнике. Полиэстеровые пакеты помогут сохранить бананы свежими до двух недель - не волнуйтесь, если в холодильнике кожица станет коричневой, вкус от этого не пострадает".

Шеф-повар посоветовал никогда не хранить бананы в холодильнике до того, как они созреют, поскольку они "останутся твердыми и безвкусными".

Тем, кто оставляет бананы вне холодильника, никогда не следует хранить его рядом с другими фруктами. Это не только ускоряет созревание бананов, но и оказывает такое же влияние на другие фрукты.

Эксперт объяснил: "Бананы на самом деле выделяют из своих стеблей газ под названием этилен, который затем созревает и окружает фрукты, заставляя их гнить быстрее. Яблоки, груши и дыни особенно чувствительны к этому газу, поэтому бананы лучше хранить отдельно от других фруктов".

В качестве альтернативы можно обернуть стебли бананов полиэтиленом, чтобы задержать образование этилена и замедлить процесс гниения.

Шеф-повар также поделился советом для тех, кто ест по полбанана, но не хочет, чтобы оставшаяся часть потемнела. Питер сказал: "Если разрезать банан, он быстро окислится и станет коричневым".

"Если вы хотите съесть только половину, а остальное отложить на потом, я рекомендую сбрызнуть оставшиеся фрукты небольшим количеством лимонного сока, чтобы снизить уровень pH, и завернуть в пищевую пленку, чтобы уменьшить количество кислорода, и фрукты станут коричневыми", - рекомендовал он.

Тем, кто только что купил бананы, но не планирует есть их месяцами, следует их заморозить. Пестер сказал: "Вы также можете заморозить бананы на срок до шести месяцев, но вкуснее всего они будут после первых трех месяцев. Обязательно очистите фрукты перед заморозкой, чтобы они не размякли при разморозке и ускорили оттаивание".

При какой температуре хранить бананы в холодильнике

Отметим, что просто знать, что бананы в холодильнике лучше хранятся - еще не все. Есть определенная температура холода, которую они "любят" больше всего. Эксперты компании Dole утверждают, что это температура около 12C. Также они заявляют, что бананы созревают намного быстрее в теплых условиях и под солнцем. Часто супермаркеты продают бананы недозрелыми и зелеными именно по такой причине, чтобы преждевременно не потерять свой товар.

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