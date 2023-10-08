Бананы следует хранить при температуре около 12 градусов.

Эксперты по питанию продуктов раскрыли причины, по которым бананы так быстро созревают и становятся коричневыми, и это может быть связано с тем, как именно вы их храните дома.

Как пишет Mirror, скорее всего в супермаркете вы покупаете зеленые бананы, а потом они созревают у вас дома. Однако, если хранить их возле теплой печи или под прямыми солнечными лучами, они созревают намного быстрее, чем обычно.

Эксперты компании Dole, занимающейся производством свежих продуктов, рассказали, что бананы следует хранить при температуре около 12C, поскольку они быстро созревают в тепле. Идеальным является темное помещение без прямых солнечных лучей, которое хорошо проветривается.

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Кроме того, бананы в пучке созревают медленнее, чем те, которые остаются отдельно.

Стоит также отметить, что хранение бананов рядом с другими фруктами приведет к тому, что фрукты созреют быстрее, чем обычно - это происходит из-за этилена, выделяемого бананами.

Кроме того, обертывание стеблей фольгой, пищевой пленкой или влажным бумажным полотенцем поможет задержать созревание бананов. Это связано с тем, что газообразный этилен выделяется из стебля, поэтому блокирование этого также помешает процессу созревания.

Ранее эксперт по сну посоветовала съедать вечером банан, щорб избежать бессонницы. По ее словам, бананы содержат триптофан, который способствует выработке мелатонина, и магний, который является релаксантом. Оба способствуют расслаблению и сну.

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