Один эксперимент доказал, что есть способ сохранить бананы свежими дольше.

Банан - это полезный перекус и фрукт, которым можно быстро наесться благодаря высокому содержанию углеводов и клетчатки. Однако все знают, что в отличие от яблока, банан может быстро перезреть и стать "несъедобным".

Обычно, на перезрелость банана указывает почерневшая кожура и мягкая консистенция. Иногда эта особенность фрукта является полезной: многим известен лайфхак, когда банан кладут рядом с недоспевшим авокадо и в конце концов они вместе "созревают" за относительно короткое время. Но что, если нам нужно избежать кашицеобразной консистенции и дряблости банана как можно дольше? Есть один проверенный метод, эффективность которого подтвердилась во время эксперимента.

Опыт провел один из пользователей кулинарного форума Cooking Stack Exchange, отмечает Express. Он заявляет, что хранить бананы в холодильнике действительно можно. Обманчиво, что тогда кожура фрукта якобы тоже чернеет. На самом деле его серединка все еще свежая и вкусная.

Видео дня

"Кожура чернеет в холодильнике, но сами фрукты в порядке", - заявляет он.

Это попыталась проверить команда журнала Cooks Illustrated. Выяснилось, что бананы в холодильнике сохраняют свежесть на 5 дней дольше, чем если бы вы хранили их просто в корзинке вместе с фруктами на столе.

Экспериментаторы сначала оставили 5 кг бананов на три дня стоять при комнатной температуре. Они дождались, пока их текстура достигнет спелости: идеального состояния, когда банан уже немного мягкий, все еще твердый для употребления.

Затем половину бананов переместили в холодильник, а остальные оставили при комнатной температуре. Через три дня эксперимент показал интересный результат: обе части фруктов почернели, но та, что была в холодильнике, осталась свежей изнутри.

"Мы продолжили есть охлажденные бананы после того, как выбросили другие образцы - фрукты, хранящиеся при комнатной температуре. Мы с радостью обнаружили, что фрукты в холодильнике пролежали еще пять дней (то есть почти две недели после покупки), прежде чем их мякоть стала перезрелой", - отметили Cooks Illustrated.

В то же время на форуме Cooking Stack Exchange обнаружили, что есть еще несколько способов дольше сохранить банан свежим.

"Я всегда покупаю две корзины бананов. Одну с абсолютно спелыми фруктами, которые уже можно есть через несколько дней, а вторую с настолько зелеными, как только мне удается найти", - отметил один пользователь.

По его словам, дома он хранит эти две корзины отдельно друг от друга. Чтобы уже зрелые бананы не испортили другие. "Это позволяет мне без проблем наслаждаться хорошими бананами каждый день в течение семи-девяти дней. Кроме того, когда я приношу их домой, в первую очередь я погружаю их стебли в миску с водой и мылом, чтобы убить яйца плодовой мухи. Это работает очень хорошо!", - указал он.

При какой температуре хранить бананы в холодильнике

Отметим, что просто знать, что бананы в холодильнике лучше хранятся - еще не все. Есть определенная температура холода, которую они "любят" больше всего. Эксперты компании Dole утверждают, что это температура около 12C. Также они заявляют, что бананы созревают намного быстрее в теплых условиях и под солнцем. Часто супермаркеты продают бананы недозрелыми и зелеными именно по такой причине, чтобы преждевременно не потерять свой товар.

Вас также могут заинтересовать новости: