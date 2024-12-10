Одна из главных причин гибели спатифиллумов - чрезмерный полив.

Спатифиллум ("женское счастье") - одно из самых популярных растений, которое предотвращает проникновение сырости и плесени в дом, поглощая влагу. Именно потому за ними важно ухаживать должным образом особенно зимой, чтобы растение не опало и не потеряло свои цветы. Есть одна простая задача, которая быстро и легко оживит это комнатное растение, пишет express.co.uk.

"Многие владельцы комнатных растений могут случайно убить свои спатифиллумы в это время года, так как они не понимают, что за ними нужно ухаживать по-разному в зависимости от сезона", - говорится в публикации.

Речь идет о поливе. Зимой потребность спатифиллумов в воде уменьшается, а потому их не стоит еженедельно поливать. Чрезмерный полив - одна из главных причин гибели спатифиллумов.

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Как часто поливать "женское счастье" зимой - простой совет

Отмечается, что с спатифиллумы следует поливать только после того, как верхний слой почвы полностью высохнет и не будет казаться влажным на ощупь.

Проверять почву данного растения стоит раз в неделю, и, если она кажется сухой, - полить, не допуская попадания воды на цветы или листья. Для более точной проверки состояния растения, можно купить влагомер.

"Один из лучших способов поливать спатифиллум зимой - поставить его в ванной или на кухне, так как он будет любить влажность, которая образуется после душа или готовки… Уход за спатифиллумом в это время года относительно прост, и у вас будет цветущее растение, если вы будете следить за ним до конца зимы", - резюмировали в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, как и когда можно пересаживать "тещин язык".

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