Эти ягоды лучше есть в сыром виде, добавлять в салаты и смузи.

Исследователь долголетия и врач регенеративной медицины Нил Полвин назвал продукт, который ест каждый день, чтобы жить дольше.

Как пишет cnbc, речь идет о чернике. Она вкусная, низкокалорийная и содержит много витаминов и антиоксидантов, которые защищают организм от инфекции.

Во-первых, эти ягоды укрепляют ваши клетки. Антиоксиданты в их составе предотвращают дальнейшее повреждение и участвуют в процессах восстановления ДНК. Антоцианы не только придают чернике яркий цвет, но и улучшают когнитивные функции и сосудистую функцию .

Видео дня

Также Этот продукт положительно влияет на зрение. Одна чашка черники содержит 16% дневной нормы витамина С, который, как известно, улучшает здоровье глаз. Кроме того, эти ягоды помогают восстановить мышцы. Витамин С способствует усвоению железа и увеличивает выработку коллагена, ткани, которая соединяет кости и мышцы. Также в составе содержится 24% суточной нормы витамина К , который помогает строить кости и свертываемость крови.

Черника улучшают здоровье вашего мозга. Одно исследование с участием более 16 000 человек показало, что черника и клубника замедляют умственное старение на два с половиной года. Эти ягоды также уменьшают воспаление. Исследования показали, что клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты в чернике могут помочь уменьшить воспаление и дополнительные факторы риска диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эти ягоды обладают пребиотическим эффектом, который регулирует бактерии, снимает воспаление кишечника и может помочь предотвратить рак толстой кишки. Черника снижает уровень холестерина. Высокое содержание растворимой клетчатки помогает выводить желчь из кишечника, а также жирные кислоты, соли, металлы и билрубин — вещество, образующееся в результате распада эритроцитов.

Ученый рекомендует есть чернику в сыром виде, добавлять в салаты и смузи. Выпечка и жар снижают количество антоцианов, в то время как сушеные и замороженные ягоды по-прежнему будут полезны.

Другие советы для здоровья

Диетолог Авни Коул недавно рассказала о преимуществах употребление имбирной воды по утрам. Этот продукт богат основными питательными веществами и витаминами, такими как витамин С, кальций, железо, медь, цинк, марганец и хром и т. д.

Также разобрались, можно ли пить кофе перед сном. Анестезиолог медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелес дал ответ.

Вас также могут заинтересовать новости: