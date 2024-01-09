Специалист поставил под сомнение эффективность капсул известного биохакера.

Эксперт по долголетию, биолог Эндрю Стил раскритиковал продукты популярного биохакера Брайана Джонсона (Blueprint), которые якобы борются со старением. Он утверждает, что продукты содержат неуказанные, неэффективные ингредиенты, которые "увеличивают риск смерти", пишет New York Post.

Согласно описанию капсул Blueprint, они содержат "26 важнейших мультипитательных веществ", включая витамин D, E и селен, а также коктейль из других витаминов, минералов и антиоксидантов, которые, как известно, играют роль в борьбе со старением.

И доктор Стил рассмотрел практически все ингредиенты этих капсул, поставив под сомнение их эффективность.

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После этого он отметил, что для того, чтобы удовлетворить требование Blueprint о двух бутылках в месяц, потребители вынуждены будут платить более 100 долларов в месяц за "таблетки с совершенно недоказанной эффективностью и без каких-либо данных клинических испытаний".

"Если бы у меня было 100 долларов в месяц, которые я мог бы тратить на свое здоровье, я бы купил пару кроссовок в первый месяц, а затем использовал бы 1100 долларов, сэкономленные за оставшуюся часть года, на покупку овощей", - отметил он.

Напомним, ранее был опубликован рейтинг лучших диет, основанный на мнениях 43 экспертов, включая врачей, дипломированных диетологов и эпидемиологов.

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