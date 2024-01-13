Употребление кофе непосредственно перед коротким дневным сном помогает восстановить бодрость и энергию.

Кофеин и качественный сон не часто идут бок о бок, но врачи, спортсмены и переутомленные студенты уже давно оценили пользу кофе перед дневным сном.

Как пишет Tom's Guide, по словам доктора Миро Фигуры, анестезиолога медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, употребление кофе (или другого кофеиносодержащего напитка) непосредственно перед сном помогает проснуться бодрым и энергичным.

Исследование показывают, что сочетание кофе со сном позволяет почувствовать себя более бодрым, чем сон без предварительного употребления кофе. Одно из исследований взаимосвязи между сном, кофеином и ночными сменными работниками показало, что употребление кофе перед сном делает участников более бодрыми, чем в группе плацебо, которые не употребляли кофеин перед сном.

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По словам доктора Фигуры, даже если вам не удастся вздремнуть во время сна, вы все равно получите сильные преимущества от сочетания кофеина с отдыхом. "Даже если вы не заснете, исследования показывают, что вы почувствуете себя еще более бодрым, чем просто выпив кофе или вздремнув", - утверждает он.

Научная причина, объясняющая бодрость кофейного сна, заключается во взаимосвязи между аденозином (химическим веществом в организме, вызывающим чувство сонливости) и кофеином. Когда аденозин накапливается в организме, мы чувствуем усталость.

Однако, когда мы спим, уровень аденозина падает. Именно это естественное снижение уровня аденозина в сочетании с энергетическим эффектом кофеина дает ощущение бодрости после кофейного сна.

"Кофеин является блокатором аденозиновых рецепторов", - объясняет доктор Фигура. "Таким образом, даже если аденозин присутствует, он не может вызвать у вас чувство усталости, потому что кофеин блокирует рецептор. Сон со временем фактически уменьшает количество аденозина. Если делать и то, и другое вместе, это имеет накопительный эффект".

Эксперт по сну, дипломированный психолог и нейробиолог доктор Линдси Браунинг рассказала, как именно подготовиться к идеальному "кофейному сну".

"Выпейте кофе, а затем вздремните 20 минут", - советует доктор Браунинг. "Кофеин еще не успел подействовать на ваш организм, поэтому вы сможете уснуть. Но к тому времени, как вы проснетесь, он уже будет в вашем теле, так что вы будете бодры от этой маленькой добавки".

Ранее УНИАН писал о плюсах и минусах ежедневного употребления кофе по утрам.

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