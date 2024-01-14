В его составе есть витамин С, кальций, железо, медь, цинк, марганец, хром и тому подобное.

Имбирь придает восхитительный вкус любой еде или напитку своим согревающим и пикантным вкусом. Употребление имбирной воды по утрам - лучший способ получить максимальную пользу для здоровья. Даже Аюрведа говорит о лечебных свойствах употребления этого продукта, а в древней медицине имбирь использовался как трава для облегчения риска различных заболеваний.

Диетолог Авни Каул рассказала Health Shots о преимуществах употребления имбирной воды по утрам. Этот продукт богат основными питательными веществами и витаминами, такими как витамин С, кальций, железо, медь, цинк, марганец, хром и т. д.

Во-первых, имбирь улучшает пищеварение, помогает избавиться от вздутия живота и тошноты, а также снижает уровень плохого холестерина в организме, что помогает избежать риска сердечных заболеваний.

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Также он имеет противовоспалительные свойства. Он помогает облегчить боль в суставах, бороться с микробами и вредными бактериями, которые могут вызвать воспаление.

Имбирь - это натуральное средство для повышения иммунитета. Его сок известен своей способностью регулировать уровень сахара в крови, способствуя стабильной энергии в течение дня. В то же время он работает и как антиоксидант - способствует здоровью клеток, потенциально снижая риск хронических заболеваний.

Если вы хотите похудеть, то и здесь вам поможет имбирь. Он улучшает обмен веществ, поддерживая цели контроля веса. Когда ваш метаболизм функционирует должным образом, ваше тело может сжигать калории, даже когда вы занимаетесь обычными делами.

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