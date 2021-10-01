Музей хочет вернуть деньги назад, но художник подает свой поступок как произведение искусства.

Датский художник Йенс Хаанинг взял у Музея современного искусства в Ольборге деньги для создания экспонатов и сбежал, оставив лишь белые холсты и назвав это произведением искусства.

Теперь музей хочет вернуть свои 534 000 крон (около 83 000 долларов), отданные творцу, сообщает BBC.

По словам представителей музея, художник одолжил деньги, чтобы специально для новой выставки воспроизвести одну из своих ранних работ. Она состояла из двух стеклянных рам, под которыми были купюры, отображающие годовые зарплаты среднестатистического австрийца и датчанина.

Однако Хаанинг просто забрал деньги, а музею для выставки прислал белые холсты, озаглавленные "Хватай деньги и беги" - так же называется, в частности, знаменитая криминальная комедия Вуди Аллена.

"Он взбудоражил кураторов и немного меня взволновал. Хотя я посмеялся, потому что это было действительно забавно. ... Однако это деньги музея, и у нас есть контракт, в котором говорится, что их следует вернуть 16 января", - рассказал директор музея Лассе Андерссон.

Но Хаанинг говорит, что решил оставить деньги себе, потому что музей несправедливо оплачивает его работу.

Читайте такжеХудожник из США хочет за $1 миллиард купить останки Ленина"Дело в том, что я взял их деньги. Я призываю других людей, у которых такие же ужасные условия труда, как и у меня, сделать то же самое", - сказал он СМИ.

Директор музея при этом отрицает утверждение художника о несправедливой оплате.

"Мы только что подписали соглашение с датской ассоциацией художников, согласно которому художникам платят за участие в выставках. Думаю, что Йенс вроде как нарушил сделку", - отметил Андерссон.

Ранее итальянский художник Сальваторе Гаран продал свою невидимую "скульптуру" под названием "Я есть" за 15 тысяч евро.

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Автор: Катерина Комолова