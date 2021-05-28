Покупателю дали сертификат в качестве доказательства, что это не просто воздух.

Итальянский художник Сальваторе Гаран за 15 тысяч евро продал свою невидимую «скульптуру» под названием «Я есть».

Об этом рассказал автор скульптуры, передает Italy 24 News.

Работу продали на аукционе, который организовал аукционный дом Art-Rite, занимающийся исключительно современным искусством.

Доказательством того, что покупатель приобрел не воздух, а произведение искусства, служит сертификат.

При этом Гаран заявил, что его работа поместится только в частном доме. Чтобы ее «поставить», нужно освободить на полу пространство 1,5×1,5 метра.

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По мнению художника, пустота - это пространство, исполненное энергии.

«И даже если мы его (пространство - ред.) опустошим и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто не имеет веса. Поэтому он обладает энергией, которая конденсируется и превращается в частицы, коротко говоря, в нас», - отметил итальянец.

Стоит отметить, что это уже не первая невидимая «скульптура» этого художника. В феврале 2020 года Гаран выставил на площади в Милане свою работу «Будда в созерцании».

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Автор: Денис Прядко