По словам Авраменко, фразу "лежать на пляже лицом вверх" можно заменить на более яркую "лежати горілиць".

Известный в Украине языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно употреблять колоритные украинские наречия "горілиць", "обабіч" і "поготів".

"В нашем языке много ярких слов, которые незаслуженно забывают или используют слишком редко. Можно сказать "взяться двумя руками", а можно и "обіруч". Можно сказать "с обеих сторон", а можно и колоритнее - "обабіч", например: обабіч дороги растут одуванчики", - сказал он.

По словам Авраменко, фразу "лежать на пляже лицом вверх" можно заменить на более яркую "лежати горілиць".

"Обратите внимание, что ударение падает на второй слог - "горІлиць". А лежать лицом вниз - это "долІлиць". Также советую запомнить колоритное слово "поготів", имеющее значение "тем более". Запомните эти удивительно красивые слова", - добавил языковед.

Языковые уроки от Авраменко

Известный в Украине языковед Александр Авраменко рассказал, в каких случаях правильно употреблять слова "находиться" и " располагаться".

Также он объяснил, в чем разница между словами "одевать" и "надевать". "Между ними есть разница, они не совсем тождественны", - отметил он.

Авраменко раскрыл удачную замену российскому выражению "пеняй на себя". На украинском языке это можно сказать, как: "видели глаза, что покупали - ешьте, хоть и повылазьте".

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