Во время допроса военнослужащий признался, что предал свою страну из-за «жадности к обнаженным фотографиям»

В Индии 42-летнего военнослужащего обвиняют в том, что он променял государственную тайну на фотографии обнаженных женщин

Об этом сообщает India Today.

Сатьянараяна Паливал выдавал пакистанским спецслужбам данные о передвижении индийской армии. Сотрудникам межведомственной разведки Пакистана удалось разговорить индийца, общаясь с ним от лица девушек. Они делились с мужчиной обнаженными фотографиями, а взамен выпрашивали у него секретную информацию.

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Во время допроса Паливал признался, что предал свою страну из-за «жадности к обнаженным фотографиям»: он отправлял конфиденциальные данные, чтобы получить как можно больше эротических снимков и откровенных разговоров от собеседниц.

Обвиняемый также рассказал, что контактировал с незнакомками через поддельный аккаунт в соцсетях. Он использовал эту учетную запись для отправки конфиденциальной информации через границу. Местные правоохранительные органы не сообщили, откуда у индийца оказался доступ к гостайне.

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Автор: УНИАН