Морковь надолго сохранит сочность, если знать об одной хитрости.

Опытные хозяева знают - лучший способ, как хранить морковь свежей долгое время - это засыпать землей или песком. В таком виде она может пролежать месяцами и не портиться. А если нужно купить мытый овощ? Тогда срок годности сокращается до нескольких дней.

Но если знать одну хитрость, то даже чищенный овощ пролежит свежим больше месяца. Узнайте в нашем материале, как лучше хранить морковь в мытом виде с минимальными усилиями.

Как хранить морковь в холодильнике неделями

О том, как правильно хранить морковь, рассказало издание Express. Если просто положить в холодильник мытые овощи в пакете, то уже через несколько дней они размякнут и сморщятся. Поэтому чистые плоды обычно покупают небольшими порциями.

Видео дня

Это происходит из-за испарения. Морковь теряет влагу, становится мягкой и невкусной. Так что лучший способ, как хранить морковь сочной, это обеспечить доступ к воде и при этом защитить от бактерий. Вам поможет обычная банка объемом 1-1,5 литра.

С этим способом даже мытые корнеплоды надолго сохранятся свежими. Вы сможете держать дома большие порции без необходимости постоянно ходить в магазин. Как хранить морковь в банке? Просто нарежьте кусочками одинакового размера, которые поместятся в емкость. Выложите овощи в посуду, доверху заполненную водой. При этом в контейнере должно оставаться хотя бы 5 мм свободного пространства.

Закройте банку с морковью крышкой и поставьте в холодильник возле стенки. Воду в контейнере рекомендуется менять хотя бы раз в неделю. Овощи останутся хрустящими, будто куплены вчера. Таким же образом можно хранить сельдерей, редис, салат, лук-порей и пастернак.

Ранее мы также рассказывали, как хранить бананы свежими и не почерневшими на протяжении месяца. Для этого тоже пригодится банка.

Вас также могут заинтересовать новости: