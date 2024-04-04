Владельцам домашних животных не следует пытаться подарить своим четвероногим друзьям специальные очки.

Владельцам домашних животных, живущим или путешествующим по пути предстоящего полного солнечного затмения, настоятельно рекомендуется держать своих животных внутри, чтобы они не пострадали.

Хотя эксперты утверждают, что животным вряд ли будет причинен вред, если они посмотрят на солнце, они обеспокоены тем, что домашние животные могут отреагировать на большое скопление людей, и просят держать их подальше, пишет Newsweek.

"Таким образом, они не будут бояться, когда другие люди очень волнуются", - сказал в среду местному новостному каналу WABI Крис Барри, ветеринар ветеринарной клиники Kindred Spirits в Оррингтоне, штат Мэн. "Я больше беспокоюсь о том, что животные находятся на улице и, возможно, начинают беспокоиться. Больше беспокоюсь о странной ситуации, чем о том, что ее нет".

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Ветеринарные учреждения заявили, что владельцы домашних животных больше всего обеспокоены тем, может ли их пушистые друзья пострадать, глядя на солнце, после предупреждений о том, что люди защищают свои глаза во время просмотра небесного зрелища. Но они заверили, что это вряд ли станет проблемой для собак и кошек, которые обычно избегают смотреть на яркий свет.

"Собаки и кошки обычно испытывают отвращение к яркому свету, излучаемому солнцем, поскольку они смотрят прямо на него", - написала на прошлой неделе больница для животных Maybeck в Западном Мельбурне, штат Флорида. "Дискомфорт, который они причиняют, когда они щурятся, достаточен, чтобы преодолеть любое любопытство, которое им может понадобиться, чтобы посмотреть прямо на солнце".

Таким образом, обычные домашние животные, скорее всего, "не более склонны смотреть на солнце, чем обычно".

Владельцам домашних животных также не следует пытаться подарить своим четвероногим друзьям очки. "Я думаю, что это скорее вызовет беспокойство, если у них что-то на лице", - сказал Барри WABI.

Хотя домашние животные вряд ли будут смотреть на солнце по своей воле, Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными считает, что лучше всего держать их в помещении с задернутыми жалюзи или шторами, поскольку они "обратят пристальное внимание на то, как мы реагируем на солнце".

Мало что известно о том, как само затмение влияет на поведение животных, поскольку существует лишь несколько возможностей для проведения научных исследований. Тем не менее, ученые знают, что животные, как правило, используют солнечный цикл для регулирования своего режима дня, который затмение может сбить с толку, что потенциально может привести к тревоге.

"Исследователи обнаружили, что большинство животных реагируют на солнечное затмение, начиная свои ночные занятия по мере приближения полного затмения", - заявил во вторник Остин Гарнер, профессор биологии Сиракузского университета, изучающий поведение животных. "Обычные животные-певцы в вечерних хорах, такие как лягушки и сверчки, могут начать петь, в то время как животные, которые вокализируют в дневное время, например большинство цикад, могут остановиться".

Он добавил, что некоторые исследования показывают, что домашние животные, такие как собаки и лошади, а также некоторые животные в зоопарках, демонстрируют нервное поведение во время затмения, "например, становятся молчаливыми и неподвижными, начинают ходить или группироваться и проявляют особую бдительность".

Солнечное затмение - детали

8 апреля полное солнечное затмение - когда Солнце полностью закроется Луной - будет видно в течение разного периода времени на пути от северной Мексики, через Средний Запад и вверх в Новую Англию. Путь тотальности - территория, на которой его можно будет увидеть - охватывает 13 штатов, а также небольшие территории Теннесси и Мичигана.

Заключенные Нью-Йорка подают в суд на департамент исправительных учреждений штата из-за решения закрыть тюрьмы во время полного солнечного затмения в следующий понедельник.

В иске, поданном в пятницу в федеральный суд на севере штата Нью-Йорк, утверждается, что карантин 8 апреля нарушает конституционные права заключенных исповедовать свою веру, не позволяя им принимать участие в религиозно значимых мероприятиях.

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