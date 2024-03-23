Если вам мало только одной собаки, стоит выбирать именно такие породы.

Если вы решили завести собаку, стоит учесть одну вещь: некоторые породы собак менее охотно делят свой дом с другими домашними животными, тогда как другие - с удовольствием живут рядом с многочисленными другими пушистыми друзьями. А есть и такие, которые чувствуют себя одинаково счастливыми и в большой семье, и когда они - единственный пушистик в доме.

Издание Scotsman, составило список из 10 пород, которые лучше всего подойдут для тех семей, которым мало только одной собаки в доме:

Лабрадор-ретривер . Одной из многих причин популярности этой породы является то, что он достаточно гибкий, когда дело доходит до условий жизни. Эти животные одинаково счастливы дома с одним или несколькими животными. Бигль . Эту породу создали, чтобы охотиться вместе с многочисленными собаками. Это означает, что они самые счастливые, когда делят дом по крайней мере с еще одним псом. Бассет-хаунд . Он очень ленив, поэтому его не будет беспокоить, если в его доме есть собаки, кошки или любые другие животные. Эти собаки на самом деле могут строить очень прочные связи с другими собаками - просто убедитесь, что у каждого животного есть собственная зона в доме. Английский спрингер-спаниель . Как и большинство спаниелей вообще, эта порода имеет запас энергии, который нужно тратить. Наличие приятеля, который готов бегать и играть вместе с ним, только добавляет радости этой собачке. Корги . Эти валлийские собаки любят иметь собственную собачью семью, с которой можно жить. Мопс . Достаточно общительная собака, которая особенно хорошо ладит с другими мопсами в доме. Если у вас больше одного мопса, вы счастливый владелец ворчания мопсов! Пудель . Также является общительным животным, которое любит компанию других животных. Сочетайте их с породами подобных размеров. Золотистый ретривер . Подобно своему близкому двоюродному брату лабрадору, золотистый ретривер является чрезвычайно общительной собакой, которая быстро подружится с другими домашними животными. Приведите в свой дом младшую собаку, и ваш Голди примет ее как свою. Папийон . Бывает трудно найти маленьких собак, которые бы хорошо ладили с другими домашними животными - многие миниатюрные породы могут быть территориальными и агрессивными. Исключением является папийон, который, как известно, особенно хорошо ладит с котами, а также с другими собаками. Сибирский хаски . Этот пес был выведен для работы в стаях, поэтому с удовольствием делится своим домом с другими средними или крупными породами собак.

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