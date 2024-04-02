Заключенные Нью-Йорка подали в суд на департамент исправительных учреждений штата из-за решения закрыть тюрьмы.

Заключенные Нью-Йорка подают в суд на департамент исправительных учреждений штата из-за решения закрыть тюрьмы во время полного солнечного затмения в следующий понедельник.

В иске, поданном в пятницу в федеральный суд на севере штата Нью-Йорк, утверждается, что карантин 8 апреля нарушает конституционные права заключенных исповедовать свою веру, не позволяя им принимать участие в религиозно значимых мероприятиях, пишет Independent.

Истцы - шесть мужчин разного религиозного происхождения, которые содержатся в исправительном учреждении Вудборна в Вудборне. Среди них баптист, мусульманин, адвентист седьмого дня и двое последователей Сантерии, а также атеист.

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"Солнечное затмение - это редкое природное явление, имеющее большое религиозное значение для многих", - говорится в жалобе, отмечая, что библейские отрывки описывают явление, подобное затмению, во время распятия Иисуса, в то время как священные исламские произведения описывают аналогичное событие, когда умер сын Пророка Мухаммеда.

Небесное явление, которое в последний раз было видно в США в 2017 году и больше не увидят в стране до 2044 года, "гарантирует сбор, празднование, поклонение и молитву", говорится в жалобе.

В иске говорится, что один из названных истцов, атеист, в прошлом месяце получил специальное разрешение наблюдать за затмением в очках, которые предоставит государство, но это было до того, как была введена общесистемная изоляция.

Четверо других истцов впоследствии обратились за разрешением, но им отказали официальные лица, которые постановили, что солнечное затмение не включено в список священных дней для их религий, говорится в иске. Шестой заключенный сказал, что так и не получил ответа.

Томас Мейли, представитель департамента исправительных учреждений, заявил, что агентство не комментирует предстоящие судебные разбирательства, но принимает к рассмотрению все запросы на предоставление религиозных помещений. Он сказал, что вопросы, связанные с наблюдением затмения, в настоящее время рассматриваются.

Даниэль Мартучелло III, исполняющий обязанности комиссара департамента, 11 марта опубликовал меморандум, в котором объявил, что в следующий понедельник все исправительные учреждения штата будут работать по графику выходных.

Это означает, что заключенные будут оставаться в своих жилых помещениях, за исключением чрезвычайных ситуаций, с 14:00. Согласно иску, это обычное время для отдыха на свежем воздухе в тюрьмах.

Ожидается, что населенные пункты в западных и северных частях штата будут иметь лучший вид на полное затмение, включая Буффало, Рочестер, Сиракузы, Лейк-Плэсид и Платтсбург.

Ожидается, что полное затмение можно будет увидеть в этих частях Нью-Йорка около 15:15 и продлится всего несколько минут, пока луна проходит между Землей и Солнцем, временно закрывая солнце и превращая день в ночь.

Лунные затмения - детали

Ранее космический аппарат "Люси" заснял, как выглядит полное лунное затмение из космоса. Как сообщало Science Alert, во время полного лунного затмения, которое можно было наблюдать на большей части Америки, "Люси" находилась на расстоянии около 100 миллионов километров от Земли.

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