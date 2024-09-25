Эта массивная конструкция со временем доказала свою долговечность и теперь является вершиной технологических достижений.

На днях Китай запустил самую большую ветряную турбину в истории. Об этом сообщает Eco News. Отмечается, что турбина, разработанная компанией Mingyang Smart Energy, охватывает площадь к примерно 152 000 кв. м над уровнем моря.

СМИ указывает, что новаторская ветряная турбина мощностью 20 МВт представляет собой вершину технологических достижений компании, "устанавливая новые рекорды в ветроэнергетике".

"Эта массивная конструкция со временем доказала свою долговечность и теперь является вершиной технологических достижений компании", - говорится в статье.

По данным издания, установка может генерировать мощность от X до 20 МВт в зависимости от ветровых условий. При этом с точки зрения ландшафта она может похвастаться самым большим диаметром ротора, который составляет от 260 до 292 м.

"Mingyang, кажется, не доволен своим успехом. Фирма также планирует гораздо большую турбину мощностью 22 МВт, чтобы создать машину такого масштаба к 2025 году", - пишет издание.

Последние новости из Китая

Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По данным СМИ, в военное время китайские авианосцы могли бы защищать десант, пересекающий Тайваньский пролив, и наносить воздушные удары по тайваньским силам с разных направлений.

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