Эти простые советы должны помочь тем, кто по ночам долго ворочается и не может заснуть.

Переход на зимнее время наверняка нарушил режим сна многим. Исследователи разработали полезные практики, которые помогают людям засыпать и сохранять хороший сон на протяжении нескольких часов, пишет New York Post.

Чтобы помочь тем, кто по ночам долго ворочается и не может заснуть, доктор Джесс Андраде предлагает метод сна 10-3-2-1-0:

10 - Прекратите употребление кофеина примерно за 10 часов до сна. "Напитки с кофеином выводятся из кровотока примерно через 10 часов и устраняют стимулирующий эффект", - отметила врач.

- Прекратите употребление кофеина примерно за 10 часов до сна. "Напитки с кофеином выводятся из кровотока примерно через 10 часов и устраняют стимулирующий эффект", - отметила врач. 3 - За три часа до сна необходимо отказаться от обильного приема пищи или выпивания алкоголя. Эксперты отмечают, что слишком поздний прием пищи может помешать сну, как и голод, поэтому крайне важно контролировать порции и продукты, которые вы едите перед сном.

За три часа до сна необходимо отказаться от обильного приема пищи или выпивания алкоголя. Эксперты отмечают, что слишком поздний прием пищи может помешать сну, как и голод, поэтому крайне важно контролировать порции и продукты, которые вы едите перед сном. 2 - Последние два часа перед сном доктор советует провести, пытаясь "расслабить мозг, записать все задачи на следующий день и дать себе умственный отдых".

Последние два часа перед сном доктор советует провести, пытаясь "расслабить мозг, записать все задачи на следующий день и дать себе умственный отдых". 1 - За час до сна нужно сократить использование электроники, поскольку синий свет нарушает естественный цикл сна организма, добавила Андраде.

- За час до сна нужно сократить использование электроники, поскольку синий свет нарушает естественный цикл сна организма, добавила Андраде. 0 - Если вы будете следовать этому методу, вы ни разу не нажмете кнопку повтора будильника утром.

По словам доктора, данный метод может подойти не всем.

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Проблемы со сном - что сообщалось ранее

Ранее УНИАН писал, что люди, которые регулярно спят пять или меньше часов ночью, могут подвергаться более высокому риску развития симптомов депрессии.

Автор нового исследования, доктор Одесса Гамильтон отметил, что те или иные проблемы со сном часто рассматриваются как признак депрессии, однако некоторые выводы ученых показывают, что все наоборот - это проблемы со сном могут со временем вызывать депрессию.

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