Для того, чтобы улучшить сон, необходимо обратить внимание на свои привычки и окружающую среду.

Люди, которые регулярно спят пять или меньше часов ночью, могут подвергаться более высокому риску развития симптомов депрессии. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, пишет The Washington Post.

Отмечается, что в ходе исследования, результаты которого опубликовали в журнале Translational Psychiatry, ученые изучили данные о состоянии здоровья 7146 человек в возрасте 50 лет и старше в Англии. Исследователи следили за всеми участниками эксперимента в среднем восемь лет. В итоге ученые пришли к выводу, что пожилые люди, которые спят пять или меньше часов в сутки, с большей вероятностью проявят признаки депрессии спустя годы.

Как отметил, ведущий автор исследования, доктор Одесса Гамильтон, те или иные проблемы со сном часто рассматриваются как признак депрессии, однако некоторые выводы ученых показывают, что все наоборот - это проблемы со сном могут со временем вызывать депрессию.

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Ученые предполагают, что люди, которые спят меньше оптимального количества часов каждую ночь, могут чувствовать депрессию, поскольку способность регулировать эмоции может быть затруднена из-за недостатка отдыха. Длительные периоды лишения сна могут поражать области мозга, участвующие в обработке эмоций. Хороший ночной сон улучшает память, настроение и общее состояние здоровья.

Для того, чтобы улучшить сон, необходимо обратить внимание на привычки сна и окружающую среду - время, когда вы ложитесь спать, когда просыпаетесь, а также шум или свет вокруг.

Ранее УНИАН писал, что употребление одного вкусного фрукта перед сном может помочь вам быстрее заснуть.

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