Красный или нюдовый, белый или черный? Или, может, вы любите фиолетовый лак? Пройдите этот мини-тест, чтобы узнать кое-что новое о себе.

Начиная с 3000 года до нашей эры, когда древние китайцы соединили пчелиный воск, яичный белок, желатин и растительные красители, лак для ногтей стал признаком класса и богатства. Конечно, в те времена было не так много вариантов цветов, как сегодня, зато теперь можно экспериментировать с сотнями оттенков и следовать любым модным тенденциям. Но практически у каждой женщины есть любимый лак для ногтей, который может быть и не в тренде, но сумеет рассказать кое-что интересное о ее характере. Что говорит о вас лак, который вы носите - смотрите ниже тест на личность и характер.

Какой лак для ногтей вы предпочитаете - психологический тест

Выберите оттенок, который вы носите на ногтях чаще всего:

Нюдовый/коричневый лак

Девушки, который предпочитают нюдовый, бежевый или коричневый оттенки лака, как правило, стабильны. Коричневый цвет и его многочисленные оттенки создают ощущение надежности, и тем, кому нравится коричневый или нюдовый цвет, предпочитают именно это, а не броские материальные вещи. Они искренни и понимают, как важно говорить правду, умеют сохранять хладнокровие, спокойствие и собранность. Если вы любите подобные оттенки, то, скорее всего, вам свойственна естественная последовательность в выборе.

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Розовый лак

Девушки, которые любят носить розовый лак, - милые и стильные. Поскольку существует много оттенков розового, то есть возможность менять то, что они хотели бы донести до окружающих. Светлые розовые оттенки говорят об элегантности и стиле, а более яркие - о веселье. Для многих розовый дает ощущение безопасности и символизирует счастье. Если вы носите какие-либо оттенки розового, значит, вам нравится получать максимум удовольствия.

Синий/пурпурный лак

Любители синих оттенков - чувствительные люди, которые всегда думают о других. Они любят создавать гармонию между ситуациями и стабильность для своих близких. Синий цвет олицетворяет терпение и надежность, а фиолетовый ассоциируется с королевской властью, индивидуализмом и фантастической интуицией. Если вам нравится фиолетовый, значит, вы артистичны и креативны. Хотя синий и фиолетовый имеют свои отличия, у них есть и общие ценности - уникальность и вера в преданность.

Красный/оранжевый лак

Красные и оранжевые цвета очень похожи. Оба цвета оживляют вечеринку и являются прирожденными лидерами. В то время как любители красного цвета несут в себе силу, энергию, амбиции и страсть, любители оранжевого имеют вкус к гламуру и склонность к драматизму. Люди, которым нравится любой из этих цветов, решительны и гордятся своей работой. Они не скрывают своих чувств (хороших или плохих), но и не держат долго обиды. Любят жить моментом и часто становятся социальными бабочками, когда оказываются в коллективе. Если любитель красного или оранжевого лака пригласит вас на вечеринку, то она может оказаться лучшей в вашей жизни!

Желтый/зеленый лак

Желтый и зеленый цвета объединяет одно - рост. Свобода и солнечный свет, ассоциирующиеся с желтым цветом, в сочетании с покоем и обновлением, ассоциирующимися с зеленым, вызывают искреннее ощущение счастья. Любители зеленых и желтых лаков знают, что о них думают люди, но не позволяют этому влиять на них. Они также стремятся к постоянству во всем, что делают, и не против поделиться с окружающими своим личным опытом. Если вы любите эти цвета, то ваша спонтанность и быстрота мышления иногда помогают спасти положение.

Белый лак

Кому не нравится простота белого цвета? Хотя у большинства белый цвет ассоциируется с чистотой и невинностью, он также может указывать на логику и независимость. Те, кто предпочитает белый цвет, организованы и обладают хорошо продуманным, изысканным вкусом. У них завышенные ожидания, и они не всегда хорошо справляются с разочарованием. Тем не менее, им свойственна способность демонстрировать чувство контроля в большинстве ситуаций. Узнав любителя белого лака поближе, люди начинают ценить мудрость этого человека.

Черный лак

И, наконец, классический черный цвет. Иногда ассоциирующийся с таинственностью и осторожностью, черный цвет на самом деле вызывает ощущение силы и власти. Многие люди, которые носят черный лак, не являются интровертами, но все же с осторожностью относятся к тому, с кем делятся подробностями своей жизни. Они артистичны и креативны, но предпочитают проявлять это нетрадиционными способами. И еще очень хорошо выражают свои мысли и не испытывают трудностей с самоконтролем.

Этот тест предназначен исключительно для развлекательных целей и не имеет под собой научной основы.

Вы также можете пройти тест на личность, выбрав свою любимую помаду.

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